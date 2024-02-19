Пополнение. У главы омского минэнерго Шнипко появился новый заместитель

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко сообщил, что у него появился новый заместитель. Он будет ответственен за вопросы тепловодоснабжения, энергетики и газификации.
Речь идет о Егоре Гришаеве, которому также поручили следить за тем, как регион готовиться к зиме. Правда, пока попробовать свои силы в решении этих вопросов заместитель пока не сможет. Следующий холодный сезон окажется для него первым, в котором будет проверены его навыки и компетентность.
Гришаев — чиновник с опытом. На госслужбе он находится уже больше 15 лет, рассказал глава минэнерго. При этом заместитель является кандидатом экономических наук. Шнипко считает, что они сработаются. Он пожелал успехов новому подчиненному. К слову, у него есть заместители — Святослав Комерзан и Яна Старухина.
Ранее Город55 писал о назначении первого замминистра образования Омской области. На должность назначен Анатолий Полынский. Ему отдали обязанности по развитию системы профессионального образования. Также он контролирует работу колледжей, училищ и вузов Омской области.