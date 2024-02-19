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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

иллюстрация

Пополнение. У главы омского минэнерго Шнипко появился новый заместитель

19 февраля 2024, 08:03
Фото: Город55
иллюстрация

У главы омского минэнерго Шнипко появился новый заместитель

У министра в общей сложности теперь три помощника.

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко сообщил, что у него появился новый заместитель. Он будет ответственен за вопросы тепловодоснабжения, энергетики и газификации.

Речь идет о Егоре Гришаеве, которому также поручили следить за тем, как регион готовиться к зиме. Правда, пока попробовать свои силы в решении этих вопросов заместитель пока не сможет. Следующий холодный сезон окажется для него первым, в котором будет проверены его навыки и компетентность.

Фото: телеграм-канал министра энергетики и ЖКК Омской области Владимира Шнипко

Гришаев — чиновник с опытом. На госслужбе он находится уже больше 15 лет, рассказал глава минэнерго. При этом заместитель является кандидатом экономических наук. Шнипко считает, что они сработаются. Он пожелал успехов новому подчиненному. К слову, у него есть заместители — Святослав Комерзан и Яна Старухина.

Ранее Город55 писал о назначении первого замминистра образования Омской области. На должность назначен Анатолий Полынский. Ему отдали обязанности по развитию системы профессионального образования. Также он контролирует работу колледжей, училищ и вузов Омской области.

Человек с опытом. Первым замглавы омского минобра назначен Анатолий Полынский
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#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Минэнерго Омской области#Алина Ясинская
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