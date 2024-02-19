Пополнение. У главы омского минэнерго Шнипко появился новый заместитель

Речь идет о Егоре Гришаеве, которому также поручили следить за тем, как регион готовиться к зиме. Правда, пока попробовать свои силы в решении этих вопросов заместитель пока не сможет. Следующий холодный сезон окажется для него первым, в котором будет проверены его навыки и компетентность.