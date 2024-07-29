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Пять человек в больнице. В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд

29 июля 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
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В Волгоградской области пассажирский поезд, следующий по маршруту «Казань-Адлер», сошел с рельсов после столкновения с КамАЗом.

Сегодня днем восемь вагонов пассажирского поезда, следующего по маршруту «Казань-Адлер», сошли с рельсов после столкновения с КамАЗом. Инцидент произошел в Волгоградской области на 84-м километре перегона Строганово — Мшинская.

В результате столкновения госпитализированы пять пассажиров поезда, среди них один ребенок, все они находятся в стабильном состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В настоящее время на месте происшествия в Волгоградской области работают бригады скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим. По оперативным данным, пять пострадавших, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационар Котельниковской ЦРБ, все они в стабильном состоянии», — передают слова Кузнецова «РИА Новости».
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