Пять человек в больнице. В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Сегодня днем восемь вагонов пассажирского поезда, следующего по маршруту «Казань-Адлер», сошли с рельсов после столкновения с КамАЗом. Инцидент произошел в Волгоградской области на 84-м километре перегона Строганово — Мшинская.
В результате столкновения госпитализированы пять пассажиров поезда, среди них один ребенок, все они находятся в стабильном состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«В настоящее время на месте происшествия в Волгоградской области работают бригады скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим. По оперативным данным, пять пострадавших, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационар Котельниковской ЦРБ, все они в стабильном состоянии», — передают слова Кузнецова «РИА Новости».