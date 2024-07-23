Пять пострадавших и один погибший. Днем в Омской области произошло два жестких ДТП

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Сообщение о ДТП в Шербакульском районе поступило в полицию около 15:30 часов. По предварительным данным, 58-летний водитель «Рено» ехал по трассе Бакбасар–Азово–Шербакуль–Полтавка. Там, в районе 79 километра, он не справился с управлением и выехал на встречу, где врезался в автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 44-летний мужчина.
В результате аварии пострадали оба водителя, медицинская помощь также понадобилась двум пассажирам «Шевролева Нива» — 10-летней девочке 2014 и 18-летней девушке, и 19-летнему пассажиру «Рено», все они доставлены в больницу.
Авария со смертельным исходом произошла сегодня на проспекте Мира. Сообщение о ней поступило в Госавтоинспекцию в 15:05.
Предварительно удалось установить, что 42-летний водитель автомобиля «Ниссан» выехал встречную полосу в районе дома №187/1 и столкнулся с ВАЗ-2104, которым управлял 60-летний мужчина. После удара отечественный автомобиль отбросило в дерево.
В результате водитель ВАЗа скончался на месте происшествия.