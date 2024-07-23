Пять пострадавших и один погибший. Днем в Омской области произошло два жестких ДТП

Сообщение о ДТП в Шербакульском районе поступило в полицию около 15:30 часов. По предварительным данным, 58-летний водитель «Рено» ехал по трассе Бакбасар–Азово–Шербакуль–Полтавка. Там, в районе 79 километра, он не справился с управлением и выехал на встречу, где врезался в автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 44-летний мужчина.