gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Во второй половине дня в Омской области случилось два жестких ДТП

Пять пострадавших и один погибший. Днем в Омской области произошло два жестких ДТП

23 июля 2024, 14:08
Фото: Омская полиция

Во второй половине дня в Омской области случилось два жестких ДТП

О деталях аварий рассказали в региональном УМВД, одна из них произошла в Шербакульском районе, вторая — на проспекте Мира в Омске.

Сообщение о ДТП в Шербакульском районе поступило в полицию около 15:30 часов. По предварительным данным, 58-летний водитель «Рено» ехал по трассе Бакбасар–Азово–Шербакуль–Полтавка. Там, в районе 79 километра, он не справился с управлением и выехал на встречу, где врезался в автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 44-летний мужчина.

В результате аварии пострадали оба водителя, медицинская помощь также понадобилась двум пассажирам «Шевролева Нива» — 10-летней девочке 2014 и 18-летней девушке, и 19-летнему пассажиру «Рено», все они доставлены в больницу.

Фото: Омская полиция

Авария со смертельным исходом произошла сегодня на проспекте Мира. Сообщение о ней поступило в Госавтоинспекцию в 15:05.

Предварительно удалось установить, что 42-летний водитель автомобиля «Ниссан» выехал встречную полосу в районе дома №187/1 и столкнулся с ВАЗ-2104, которым управлял 60-летний мужчина. После удара отечественный автомобиль отбросило в дерево.

В результате водитель ВАЗа скончался на месте происшествия.

Фото: Омская полиция
Погибли на месте. В омской области ДТП унесло жизни водителя мотоцикла и пешехода
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с пострадавшими#Аварии#Авария#ДТП с погибшим#ДТП с детьми#Новости#ДТП с ребенком#Смертельная авария
Подпишитесь
Ржавчина и трава по колено. Как сейчас выглядят затопленные трамвайные пути в Омске
Сегодня, 02:35
Депутат Смолин прокомментировал идею заселять в общежития только малоимущих студентов
Сегодня, 09:31
«Падение Олимпа». Омичи сообщили о провале земли возле бюста на аллее олимпийцев
Сегодня, 07:02
Умеренное тепло и небольшой дождь. Синоптики рассказали омичам о погоде в День города
Сегодня, 07:37
Летние ягоды. Сколько стоит малина в Омске
Сегодня, 06:48
Еще дороже. В правительстве Омской области предложили увеличить тариф на коммуналку
Сегодня, 05:19