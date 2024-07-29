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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

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Губернатор Омской области разрешил застрелить больше 6 тысяч косуль

29 июля 2024, 11:06
Фото: 1MI
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Также определили лимит по добыче лося, оленя, рыси и соболя.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 26 июля подписал указ об утверждении квоты и лимита добычи животных для охотников. Лимит рассчитан на один год — с августа 2024 года по август 2025 года.

Так, разрешено будет добыть 6315 косуль, 776 лосей, 4 благородных оленя, 7 рысей и 1913 соболей. Квоты добычи рассчитаны для каждого охотничьего угодья отдельно.

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Фото: Указ губернатора

Отметим, что прошлой зимой Омск столкнулся с нашествием косуль. В регионе наблюдалась активная миграция этих животных. На территории города погибли сотни косуль. На утилизацию трупов выделили 1,6 млн рублей.

В Омской области больше 1,6 млн рублей выделили на уборку мертвых косуль
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Губернатор#Охота#Добыча животных
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