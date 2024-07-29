Губернатор Омской области разрешил застрелить больше 6 тысяч косуль

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Губернатор Омской области Виталий Хоценко 26 июля подписал указ об утверждении квоты и лимита добычи животных для охотников. Лимит рассчитан на один год — с августа 2024 года по август 2025 года.
Так, разрешено будет добыть 6315 косуль, 776 лосей, 4 благородных оленя, 7 рысей и 1913 соболей. Квоты добычи рассчитаны для каждого охотничьего угодья отдельно.
Отметим, что прошлой зимой Омск столкнулся с нашествием косуль. В регионе наблюдалась активная миграция этих животных. На территории города погибли сотни косуль. На утилизацию трупов выделили 1,6 млн рублей.