В МЧС рассказали о количестве ложных вызовов от омичей за 2 месяца лета

Глава службы пожаротушения ГУ МЧС по Омской области, Константин Сосункевич, обратил внимание омичей на то, что каждый такой вызов является нарушением закона, карающимся как административным, так и уголовным преследованием. Кроме того, как отметил представитель пресс-службы МЧС, всегда есть вероятность того, что экипаж, среагировавший на ложный вызов, не успеет прибыть к очагу уже настоящего пожара, что ставит под угрозу жизни и здоровье других горожан.