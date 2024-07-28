В МЧС рассказали о количестве ложных вызовов от омичей за 2 месяца лета

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области, спасатели обязаны отрабатывать каждый звонок, поступивший диспетчерам. Однако случается так, что экипаж, прибывший на указанный адрес, узнает, что вызов был ложным. Реагировать на подобные обращения пожарной службе пришлось 403 раза — за уже минувший июнь и практически завершившийся июль.
Глава службы пожаротушения ГУ МЧС по Омской области, Константин Сосункевич, обратил внимание омичей на то, что каждый такой вызов является нарушением закона, карающимся как административным, так и уголовным преследованием. Кроме того, как отметил представитель пресс-службы МЧС, всегда есть вероятность того, что экипаж, среагировавший на ложный вызов, не успеет прибыть к очагу уже настоящего пожара, что ставит под угрозу жизни и здоровье других горожан.
Напомним, ранее Город55 сообщал о пожаре, произошедшем в деревне Окунево: там, по словам очевидцев, в очередной раз вспыхнула одна из гостиниц. При пожаре никто не пострадал, однако огонь мог полностью уничтожить имущество постояльцев.