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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

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Губернатор рассказал о проблемах со связью и интернетом в омских детских лагерях

27 июля 2024, 06:30
Фото: 1MI
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Сеть не всегда доступна в Саргатском, Калачинском и Омском районах.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о проблемах с мобильной связью и интернетом в Саргатском, Омском, Калачинском районах. Об этом глава региона сегодня, 27 июля, сообщил в своем телеграм-канале.

«Поставил задачу министру цифрового развития и связи Омской области Денису Геннадьевичу Цуканову к следующему оздоровительному сезону проработать вопросы организации качественной связи в детских лагерях», — написал губернатор.

Ранее омичи из Центрального округа пожаловались на работу интернета от провайдера Ростелеком. Причиной стала авария на сетях.

Снова авария. Жители центра Омска пожаловались на работу интернета Ростелеком
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#Евгений Игишев#Общество#Интернет#Омск#Связь#Мобильная связь
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