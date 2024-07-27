Губернатор рассказал о проблемах со связью и интернетом в омских детских лагерях

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о проблемах с мобильной связью и интернетом в Саргатском, Омском, Калачинском районах. Об этом глава региона сегодня, 27 июля, сообщил в своем телеграм-канале.
«Поставил задачу министру цифрового развития и связи Омской области Денису Геннадьевичу Цуканову к следующему оздоровительному сезону проработать вопросы организации качественной связи в детских лагерях», — написал губернатор.
Ранее омичи из Центрального округа пожаловались на работу интернета от провайдера Ростелеком. Причиной стала авария на сетях.