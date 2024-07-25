В этом году в Магаданской области откроют три новых туристических маршрута

В этом году в рамках туристического проекта Магаданской области «Большая Колымская тропа» в регионе планируется открыть три новых маршрута для путешественников. Они расположатся в Сусуманском, Ягоднинском и Ольском муниципалитетах, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра культуры и туризма области Максим Шурхно.