В этом году в Магаданской области откроют три новых туристических маршрута

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
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Updated Сегодня, 11:14
В этом году в рамках туристического проекта Магаданской области «Большая Колымская тропа» в регионе планируется открыть три новых маршрута для путешественников. Они расположатся в Сусуманском, Ягоднинском и Ольском муниципалитетах, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра культуры и туризма области Максим Шурхно.
«В 2024 году мы готовим три маршрута в Сусуманском, Ягоднинском, Ольском муниципальных округах — по одному маршруту. Плюс мы подали заявку в Минвостокразвития для обустройства этих троп. Мы активно создаем инфраструктуру — очищаем тропы, организуем визит-центры, увеличиваем километраж маршрута. И в 2024 году планируем привлечь определенное финансирование от министерства», — рассказал Максим Шурхно.
Кроме того, с мая по сентябрь будут обустраиваться маршруты «Пик Комендант» и «Тропа здоровья». До наступления осени планируется закончить работы на маршруте «Спящий рыцарь» в поселке Синегорье Ягоднинского округа. На проект «Большая Колымская тропа» планируется потратить около 90 млн рублей, сюда входят развитие инфраструктуры, благоустройство и привлечение туристов.
«В 2022 году Батарейную посетили 500 человек, в 2023 году — 660 человек. В 2024 году по плану должно прийти около 1 тыс. человек за сезон, а к 2030 году планируем турпоток на Батарейной увеличить в два раза. Минтуризма области регулярно проводит опросы среди туристов. Результаты показывают, что большинство гостей региона заинтересованы именно в природном туризме и активном отдыхе», — добавил замминистра.
Напомним, что «Большая Колымская тропа» — это сеть экологических маршрутов для туристов, в нее входят пешие, лыжные и комбинированные тропы, есть также предназначенные для водного транспорта и велосипеда.