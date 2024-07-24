От тихих туристов до экстремалов. Что посмотреть путешественнику на Алтае

Одним из популярных развлечений в регионе являются полеты на парапланах, парашютах или вертолете. Маршрут парапланериста начинается с горы или холма. Для набора высоты используются восходящие потоки воздуха, затем параплан парит в воздухе. Прыгнуть с парашютом можно с самолета или вертолета на высоте от 4,2 тыс. м. Перед прыжком проводится инструктаж и обучение. Вертолетные экскурсии же позволяют увидеть самые красивые места Алтая и насладиться видом.