От тихих туристов до экстремалов. Что посмотреть путешественнику на Алтае

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Республика Алтай не первый год привлекает туристов из разных регионов России. Здесь каждый путешественник найдет вид отдыха по душе: кто-то решит покорить вершину горы или совладать со стихией, а кто-то провести тихие выходные среди лесных массивов и увидеть первозданную природу. Подробнее о видах отдыха пишет ТАСС.
Мечта всех альпинистов, приезжающих на Алтай — гора Белуха. Ее склоны окутаны ледниками, их площадь составляет 150 квадратных километров. Кроме того, именно среди ледяных глыб берет начало самая крупная в Горном Алтае река Катунь. Сплавы по ней также привлекают туристов, жаждущих получить выброс адреналина.
«Реки холодные, вода стремительная, препятствий очень много. Пороги и нагромождения камней — это даже с берега выглядит очень впечатляюще, но, конечно, стоит окунуться в эту стихию, пройти эти водные пороги, и появляется адреналин и совсем другие ощущения», — рассказала руководитель Ассоциации экскурсоводов Республики Алтай Ирина Савченко.
Находясь на Алтае, определенно стоит посетить Телецкое озеро — одну из самых удивительных природных достопримечательностей. Это озеро считается вторым по величине и запасам воды после Байкала и входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Одним из популярных развлечений в регионе являются полеты на парапланах, парашютах или вертолете. Маршрут парапланериста начинается с горы или холма. Для набора высоты используются восходящие потоки воздуха, затем параплан парит в воздухе. Прыгнуть с парашютом можно с самолета или вертолета на высоте от 4,2 тыс. м. Перед прыжком проводится инструктаж и обучение. Вертолетные экскурсии же позволяют увидеть самые красивые места Алтая и насладиться видом.
В топ туристических мест на Алтае входит Чуйский тракт — единственная дорога России, которая вошла в список 10 самых красивых автомобильных дорог мира по версии научно-популярного журнала National Geographic, сейчас объект привлекает тысячи туристов со всего мира. Отмечается, что именно по этой дороге путешественник может попасть на «Алтайский марс» — уникальные цветные горы, имеющие космические имена: «Марс-1», «Марс-2» и «Марс-3».