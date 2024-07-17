«Когда устранят аварию, никто не знает». Омичи сообщили о проблемах с горячей водой

Речь идет про сервис, в котором можно ознакомиться с причинами отключениями горячей воды, и куда можно обратиться. Правда, как уточнили в «Омск РТС», система еще обкатывается, и в ней отображаются не все проблемные адреса. В дальнейшем недочеты обещали исправить.