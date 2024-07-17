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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

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«Когда устранят аварию, никто не знает». Омичи сообщили о проблемах с горячей водой

17 июля 2024, 11:16
Фото: 1MI
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Жалобы на перебои с горячим водоснабжением поступают из разных уголков города.

Читатели Города55 сообщили о внеплановых отключениях горячей воды в Омске. Жалобы поступили в редакционный чат-бот.

«Проживаю по адресу Магистральная, 38. С 25.06 по 09.07 было плановое отключение горячей воды, и ее до сих пор нет», — рассказал Сергей.
«Крупской, 13 а, в кране с горячей течет техническая вода: ржавая и вонючая, температура не всегда выше комнатной. Говорят, что причина в аварии. Когда ее устранят, никто не знает», — сообщила Яна.
«На Маркса, 68 нет горячей воды с 19 июня и до сих пор», — поделилась Светлана.
«Бархатовой, 1 б. Горячую воду вместо 8 июля дали только 13 июля. И сегодня опять отключили. В сервисе „Омск РТС“ пишет, что по нашему адресу работы не ведутся», — рассказала Наталья.

Речь идет про сервис, в котором можно ознакомиться с причинами отключениями горячей воды, и куда можно обратиться. Правда, как уточнили в «Омск РТС», система еще обкатывается, и в ней отображаются не все проблемные адреса. В дальнейшем недочеты обещали исправить.

На «Омск РТС» завели еще одну «административку» из-за проблем с горячей водой
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#Евгений Игишев#Общество#Авария#Отключение горячей воды#Жалобы на ЖКХ
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