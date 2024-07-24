Экономист рассказал, что будет с пунктами «Вайлдберриз» в Омске

Компания «Вайлдберриз» сейчас переживает масштабные перемены. Город55 уже писал о том, что этот маркетплейс начал процедуру слияния с компанией RUSS. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «рейдерском захвате» и о своей готовности защищать интересы Владислава Бакальчука — мужа основной собственницы «Вайлдберриз» Татьяны Бакальчук. Та в свою очередь рассказала, что разводится и что трансформация бизнеса нужна для развития. Доцент НГУЭУ Эдуард Коложвари рассказал о том, какие последствия эти события могут иметь для функционирования компании в регионах.