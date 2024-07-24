Экономист рассказал, что будет с пунктами «Вайлдберриз» в Омске

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Компания «Вайлдберриз» сейчас переживает масштабные перемены. Город55 уже писал о том, что этот маркетплейс начал процедуру слияния с компанией RUSS. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «рейдерском захвате» и о своей готовности защищать интересы Владислава Бакальчука — мужа основной собственницы «Вайлдберриз» Татьяны Бакальчук. Та в свою очередь рассказала, что разводится и что трансформация бизнеса нужна для развития. Доцент НГУЭУ Эдуард Коложвари рассказал о том, какие последствия эти события могут иметь для функционирования компании в регионах.
По словам эксперта, все договоры с партнерами «Вайлдберриз» уже переоформили на новое юрлицо — ООО «РВБ».
— Со всеми предпринимателями в срочном порядке поменяли договор оферты на новое юрлицо, — рассказал Коложвари. — Как я понимаю, у предпринимателей нет возможности не подписать новый договор без потерь. Сейчас, по нашей информации, нет того, кто не подписался бы с новой ООО…
Говорить о том, как трансформация отразится на финансовых показателях, пока рано. Эксперт предлагает подождать до 29–30 июля, когда придет время расчетов за текущую неделю. На данный момент, по словам Коложвари, все операционные процессы идут нормально. В целом эксперт настроен позитивно.
— Конечным потребителям не стоит опасаться перемен, — констатировал он. — Что касается селлеров — в случае возникновения проблем с площадкой они просто уйдут, и компания «сдуется». В общем, WB — компания «слишком большая, чтобы упасть», сбои в работе приведут к большим социальным последствиям, не думаю, что все движения были произведены для того, чтобы вывести ее с рынка.
Отметим: еще на прошлой неделе в СМИ начали появляться сообщения об уходе из «Вайлдберриз» отдельных менеджеров. Так, уволились исполнительные директора Ольга Наумова и Алексей Духанин, финансовый директор Ирина Матачунас.