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Владелица «Вайлдберриз» объяснила суть изменений в компании

«Не рейдерский захват, а развод»: владелица «Вайлдберриз» объяснила, что происходит

24 июля 2024, 05:34
Фото: 1MI

Владелица «Вайлдберриз» объяснила суть изменений в компании

Татьяне Бакальчук пришлось отвечать на заявления о том, что ее нужно «вернуть в семью».

События, происходящие внутри компании «Вайлдберриз», в последние дни стали темой федеральных новостей. Все началось с заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о «серьезных проблемах» семьи Бакальчук, которой принадлежит фирма, и о попытке рейдерского захвата.

— Жену Владислава Сергеевича [Бакальчука] Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, — написал Кадыров в своем телеграм-канале. — Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее.

По словам главы Чечни, активы «Вайлдберриз» «с начала июля путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor», причем за этим процессом стоят не названные по имени «известные кавказцы». Кадыров рассказал, что поручил Адаму Делимханову разобраться с этой ситуацией и «вернуть супругу Владислава и бизнес в семью».

На это заявление очень быстро откликнулась Татьяна Бакальчук.

— Это не рейдерский захват. Это развод, — объяснила она в своем телеграм-канале. — С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании.

Предпринимательница уточнила, что ей принадлежат 99% акций «Вайлдберриз» и что ее муж никогда не принимал участия в управлении компанией. Сейчас, после 21 года совместной жизни, Бакальчуки начали бракоразводный процесс — по ее словам, по причинам личного характера, которые не подлежат обнародованию.

При этом данные о слиянии с другой компанией Татьяна Бакальчук подтвердила.

— Недавно мы с нашей командой приняли решение, что нам необходимо трансформироваться, чтобы сохранить темпы роста, развиваться, придумывать новые интересные истории для наших партнеров и клиентов, — рассказала она на опубликованном в телеграм-канале видео. — Сделка полностью одобрена и поддержана, защищать меня не нужно…

Согласно данным ЕГРЮЛ, Татьяна Бакальчук изначально была генеральным директором и единственной владелицей уставного капитала ООО «Вайлдберриз». 31 декабря 2019 года 1% УК перешел к Владиславу Бакальчуку. Последний владеет еще 1% ООО «ВБ „Восток“» (остальные 99% принадлежат «Вайлдберриз») и всем УК ООО «ВБ Девелопмент».

Напомним: «Вайлдберриз» — крупная компания, которая занимается розничной торговлей через Интернет и имеет филиалы по всей России. Ее выручка за 2023 год превысила 538 млрд рублей.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Рамзан Кадыров#Татьяна Бакальчук#Вайлдберриз#Владислав Бакальчук
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