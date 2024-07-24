«Не рейдерский захват, а развод»: владелица «Вайлдберриз» объяснила, что происходит

Предпринимательница уточнила, что ей принадлежат 99% акций «Вайлдберриз» и что ее муж никогда не принимал участия в управлении компанией. Сейчас, после 21 года совместной жизни, Бакальчуки начали бракоразводный процесс — по ее словам, по причинам личного характера, которые не подлежат обнародованию.