Чистота и низкие цены. Почему россияне выбирают Японию как место для отдыха

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:44
В 2024 году россияне все чаще начали ездить в Японию, пишет «Лента.ру». Такому ажиотажу поспособствовал ряд факторов. Первый и, вероятно, наиболее значимый — легкость получения визы. Для того, чтобы попасть в страну, нужно лишь направить обращение в посольство и ожидать ответа, который поступает в течение нескольких часов. Кроме того, японскую визу выдают бесплатно, в то время как консульский сбор за визу в любую страну Европы составляет 35 евро (3 300 рублей).
Второй немаловажный фактор — цены. После падения местной валюты, отдыхать в Японии стало намного выгоднее. Один российский рубль сейчас равен 1,77 японской иены, что позволяет посетить все интересующие места, не отдав при этом крупную сумму.
По данным платформы Booking, стоимость суток в хостеле в Токио составит 3 тысячи рублей. Небольшой номер в двух- или трехзвездочном отеле обойдется примерно в 5-6 тысяч рублей, в четырехзвездочном — около 10 тысяч рублей. Апартаменты в пятизвездочном отеле можно арендовать за 20 тысяч рублей. При этом, как отмечают путешественники, все номера достаточно компактные и даже узкие.
Еще один «плюс» отдыха в Стране восходящего солнца — доступность еды в ресторанах. Полноценный обед в мишленовском заведении Токио обойдется в 5 000 рублей, в то время как чек в японском ресторане Москвы может легко превысить 20 000 рублей.