Чистота и низкие цены. Почему россияне выбирают Японию как место для отдыха

В 2024 году россияне все чаще начали ездить в Японию, пишет «Лента.ру». Такому ажиотажу поспособствовал ряд факторов. Первый и, вероятно, наиболее значимый — легкость получения визы. Для того, чтобы попасть в страну, нужно лишь направить обращение в посольство и ожидать ответа, который поступает в течение нескольких часов. Кроме того, японскую визу выдают бесплатно, в то время как консульский сбор за визу в любую страну Европы составляет 35 евро (3 300 рублей).