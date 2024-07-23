gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Чистота и низкие цены. Почему россияне выбирают Японию как место для отдыха

Чистота и низкие цены. Почему россияне выбирают Японию как место для отдыха

23 июля 2024, 08:44
Фото: 1MI
В 2024 году путешественники из России стали все чаще ездить в Японию, этому есть несколько причин, две из них — низкие цены в ресторанах и возможность быстро получить визу.

В 2024 году россияне все чаще начали ездить в Японию, пишет «Лента.ру». Такому ажиотажу поспособствовал ряд факторов. Первый и, вероятно, наиболее значимый — легкость получения визы. Для того, чтобы попасть в страну, нужно лишь направить обращение в посольство и ожидать ответа, который поступает в течение нескольких часов. Кроме того, японскую визу выдают бесплатно, в то время как консульский сбор за визу в любую страну Европы составляет 35 евро (3 300 рублей).

Второй немаловажный фактор — цены. После падения местной валюты, отдыхать в Японии стало намного выгоднее. Один российский рубль сейчас равен 1,77 японской иены, что позволяет посетить все интересующие места, не отдав при этом крупную сумму.

По данным платформы Booking, стоимость суток в хостеле в Токио составит 3 тысячи рублей. Небольшой номер в двух- или трехзвездочном отеле обойдется примерно в 5-6 тысяч рублей, в четырехзвездочном — около 10 тысяч рублей. Апартаменты в пятизвездочном отеле можно арендовать за 20 тысяч рублей. При этом, как отмечают путешественники, все номера достаточно компактные и даже узкие.

Еще один «плюс» отдыха в Стране восходящего солнца — доступность еды в ресторанах. Полноценный обед в мишленовском заведении Токио обойдется в 5 000 рублей, в то время как чек в японском ресторане Москвы может легко превысить 20 000 рублей.

Россия вошла в тройку самых популярных направлений путешествий у туристов из Монголии
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Туризм#Путешественник#Новости#Путешествие#Турист#Путешествия#Туристический маршрут#Активный туризм#Зарубежные страны#Летний туристический сезон#КЦ
Подпишитесь
Ржавчина и трава по колено. Как сейчас выглядят затопленные трамвайные пути в Омске
Сегодня, 02:35
Депутат Смолин прокомментировал идею заселять в общежития только малоимущих студентов
Сегодня, 09:31
«Падение Олимпа». Омичи сообщили о провале земли возле бюста на аллее олимпийцев
Сегодня, 07:02
Умеренное тепло и небольшой дождь. Синоптики рассказали омичам о погоде в День города
Сегодня, 07:37
Летние ягоды. Сколько стоит малина в Омске
Сегодня, 06:48
Еще дороже. В правительстве Омской области предложили увеличить тариф на коммуналку
Сегодня, 05:19