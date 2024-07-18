gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Омское УДХБ засыпало ямы в асфальте, возникшие после вчерашнего ливня

Ямы везде. В Омске засыпали провалы в асфальте, возникшие после вчерашнего ливня

18 июля 2024, 10:10
Фото: Прокуратура Омской области

Омское УДХБ засыпало ямы в асфальте, возникшие после вчерашнего ливня

Мэр Шелест рассказал, как протекает устранение последствий мощного ливня в Омске, сейчас сотрудники УДХБ засыпают ямы в асфальте и откачивают воду с улиц.

В Омске продолжают устранять последствия мощного ливня, который затопил городские улицы, подземные переходы и первые этажи зданий. О ходе работ в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Сейчас дорожные службы восстанавливают пострадавшие дороги и откачивают жидкость с проезжих частей и придомовых территорий.

На улице Заозерной, перед въездом на мост им 60 лет ВЛКСМ, бригады УДХБ засыпали провал в земле, для этого понадобилось 560 тонн асфальтобетонного лома. Засыпка и уплотнение обочины идет до сих пор.

«Также поступил сигнал о разрушении участка придомовой территории возле дома № 15/1 по улице Пригородной. Управляющая компания должна огородить опасный участок. В течение дня силами ресурсников, управляющей компании и дорожно-эксплуатационного участка здесь проведут отсыпку песком и начнут восстановление разрушенной части тротуара», — рассказал градоначальник.

Работы продолжаются и на другом участке в Советском округе. От дождевой воды пострадала проезжая часть на улице 4-й Дачной. Дорожные службы засыпали провалы щебнем, далее они будут уплотнены. Кроме того, на этом участке планируется уложить новое покрытие.

В Омске машина провалилась в яму в размытом асфальте на улице Рокоссовского
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости
Подпишитесь
Возник дефицит. В омских школах и детсадах не хватает больше тысячи учителей
Сегодня, 10:44
Город ненадолго вышел из строя. В Омске устранили все последствия сильного ливня
Сегодня, 03:52
Жесткая статистика. В Омске за полгода зафиксировали резкий рост изнасилований
Сегодня, 07:55
«Замкнутый круг». Омичи в соцсетях пожаловались на отсутствие горячей воды
Сегодня, 05:57
Перекрыли 18-летний рекорд. За сутки в Омске выпала двухмесячная норма осадков
Сегодня, 08:55
«Нам не хватает льда». В омском «Авангарде» передумали строить отель возле Арены
Сегодня, 06:33