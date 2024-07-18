Ямы везде. В Омске засыпали провалы в асфальте, возникшие после вчерашнего ливня

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В Омске продолжают устранять последствия мощного ливня, который затопил городские улицы, подземные переходы и первые этажи зданий. О ходе работ в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Сейчас дорожные службы восстанавливают пострадавшие дороги и откачивают жидкость с проезжих частей и придомовых территорий.
На улице Заозерной, перед въездом на мост им 60 лет ВЛКСМ, бригады УДХБ засыпали провал в земле, для этого понадобилось 560 тонн асфальтобетонного лома. Засыпка и уплотнение обочины идет до сих пор.
«Также поступил сигнал о разрушении участка придомовой территории возле дома № 15/1 по улице Пригородной. Управляющая компания должна огородить опасный участок. В течение дня силами ресурсников, управляющей компании и дорожно-эксплуатационного участка здесь проведут отсыпку песком и начнут восстановление разрушенной части тротуара», — рассказал градоначальник.
Работы продолжаются и на другом участке в Советском округе. От дождевой воды пострадала проезжая часть на улице 4-й Дачной. Дорожные службы засыпали провалы щебнем, далее они будут уплотнены. Кроме того, на этом участке планируется уложить новое покрытие.