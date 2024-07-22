Стало известно, в каких городах российские туристы бронируют хостелы чаще всего

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Сервис для бронирования билетов OneTwoTrip провел анализ запросов пользователей и выяснил, в каких городах туристы выбирают размещение в хостеле чаще всего.
На первом месте рейтинга оказалась Москва, здесь от туристов поступает 36% таких заказов. Сутки проживания в столичном хостеле стоят в среднем 900 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург с 17%. Там размещение в хостеле чуть дороже — в среднем 1 100 рублей. Третью позицию заняла Казань, где хостелы выбирают 5% гостей, средняя цена места — 1 700 рублей в день.
За рубежом россияне чаще всего бронируют места в хостелах Минска (ночи 2 500 рублей за ночь), Сеула (1 800 рублей) и Стамбула (2 300 рублей).