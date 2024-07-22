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Стало известно, в каких городах российские туристы бронируют хостелы чаще всего

Стало известно, в каких городах российские туристы бронируют хостелы чаще всего

22 июля 2024, 10:06
Фото: 1MI
Как выяснилось, наибольшее количество путешественников бронируют место в хостеле на одни сутки, чаще всего такой вид размещения туристы выбирают в Москве.

Сервис для бронирования билетов OneTwoTrip провел анализ запросов пользователей и выяснил, в каких городах туристы выбирают размещение в хостеле чаще всего.

На первом месте рейтинга оказалась Москва, здесь от туристов поступает 36% таких заказов. Сутки проживания в столичном хостеле стоят в среднем 900 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург с 17%. Там размещение в хостеле чуть дороже — в среднем 1 100 рублей. Третью позицию заняла Казань, где хостелы выбирают 5% гостей, средняя цена места — 1 700 рублей в день.

За рубежом россияне чаще всего бронируют места в хостелах Минска (ночи 2 500 рублей за ночь), Сеула (1 800 рублей) и Стамбула (2 300 рублей).

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