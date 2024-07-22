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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Чаша стадиона

По гарантии. Омская G-Drive Арена закрылась на плановый ремонт

22 июля 2024, 03:03
Фото: Telegram-канал «G-Drive Арена»
Чаша стадиона

Омская G-Drive арена, спустя почти 2 года работы, ушла на гарантийный ремонт

Сейчас рабочие заняты обновлением покрытия чаши стадиона — на бетонное основание трибун наносится специальное покрытие

Как рассказали в социальных сетях представители известного спортивного объекта, в период межсезонья арена не «простаивает»: подрядчики и персонал занимаются периодическим обслуживанием конструкций.

Например, одно из последних новшеств — это нанесение специального полиуретанового покрытия на трибуны стадиона: как отмечается в сообщении, это необходимо для защиты бетонного основания сидений.

Трибуны до начала ремонтаТрибуны до начала ремонта
Трибуны во время обслуживанияТрибуны во время обслуживания
Трибуны до начала ремонта
Фото: Telegram-канал "G-Drive Арена"

Ну, а для того, чтобы выполнить все работы качественно и в срок, арену пришлось немного «преобразить», демонтировав кресла и ограждения — подобное болельщикам и гостям мероприятий удается увидеть достаточно редко.

Напомним, ранее Город55 сообщал о планах руководства ХК «Авангард»: сейчас команда испытывает «недостаток льда»:

«Нам не хватает льда». В омском «Авангарде» передумали строить отель возле Арены
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#Илья Скобин#Спорт#Омск#Инфраструктура#Демонтаж#Стадион#Качество работ#Омская G-Drive Арена#Гарантия#Плановый ремонт
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