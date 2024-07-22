По гарантии. Омская G-Drive Арена закрылась на плановый ремонт

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Как рассказали в социальных сетях представители известного спортивного объекта, в период межсезонья арена не «простаивает»: подрядчики и персонал занимаются периодическим обслуживанием конструкций.
Например, одно из последних новшеств — это нанесение специального полиуретанового покрытия на трибуны стадиона: как отмечается в сообщении, это необходимо для защиты бетонного основания сидений.
Ну, а для того, чтобы выполнить все работы качественно и в срок, арену пришлось немного «преобразить», демонтировав кресла и ограждения — подобное болельщикам и гостям мероприятий удается увидеть достаточно редко.
Напомним, ранее Город55 сообщал о планах руководства ХК «Авангард»: сейчас команда испытывает «недостаток льда»: