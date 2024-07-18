«Нам не хватает льда». В омском «Авангарде» передумали строить отель возле Арены

Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков ответил на вопрос подписчиков и рассказал, что в планах клуба нет строительства отеля рядом с Ареной и создания на базе клуба баскетбольной или футбольной команды. Эти идеи обсуждались в течение нескольких лет, но сейчас их больше не рассматривают всерьез.