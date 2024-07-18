«Нам не хватает льда». В омском «Авангарде» передумали строить отель возле Арены

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков ответил на вопрос подписчиков и рассказал, что в планах клуба нет строительства отеля рядом с Ареной и создания на базе клуба баскетбольной или футбольной команды. Эти идеи обсуждались в течение нескольких лет, но сейчас их больше не рассматривают всерьез.
По его словам, экономически не имеет смысла создавать большое количество клубов под одним брендом. А тратить средства партнеров на заведомо убыточные проекты — неприемлемо.
«Нет, таких планов нет. Впрочем, это не значит, что мы не будем делать ничего. Хотим построить уличную воркаут-площадку рядом с Ареной. И мечтаем обзавестись еще одним катком — нам не хватает льда. Но не просто мечтаем, а работаем над воплощением мечты», — объяснил Чистяков в своем телеграм-канале.
Напомним, что время от времени возникают разговоры о строительстве в Омске гостиниц уровня пяти звезд. Например, в 2022 году хотели построить такой отель рядом с «G-Drive Ареной».