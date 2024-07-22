Парень с опытом. Омич станет ведущим нового шоу на телеканале НТВ

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Омич Арсений Попов появился в трейлере развлекательного шоу талантов для детей «Чудо» (6+) на телеканале НТВ. Дата выхода передачи в эфир пока неизвестна, но на сайте телеканала уже раскрыли особенность будущего шоу: все участники проекта запишут обращения к народу — их покажут как в передачи, так и в новогодние праздники.
Ведущий новой программы известен обществу как участник шоу «Импровизация» и «Импровизаторы», а также как актер нескольких фильмов.
Напомним, ранее Город55 сообщал об омичах, принявших участие в передаче «Поле чудес» (16+) — гостями Леонида Якубовича стали командир омских студотрядов и инженер проекта «БАМ 2.0».