Парень с опытом. Омич станет ведущим нового шоу на телеканале НТВ

Омич Арсений Попов появился в трейлере развлекательного шоу талантов для детей «Чудо» (6+) на телеканале НТВ. Дата выхода передачи в эфир пока неизвестна, но на сайте телеканала уже раскрыли особенность будущего шоу: все участники проекта запишут обращения к народу — их покажут как в передачи, так и в новогодние праздники.