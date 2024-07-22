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Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Скриншот из трейлера

Парень с опытом. Омич станет ведущим нового шоу на телеканале НТВ

22 июля 2024, 05:46
Фото: Трейлер шоу «Чудо» (6+)
Скриншот из трейлера

Омич станет лицом развлекательного шоу на НТВ

Развлекательный проект, рассчитанный на семейный просмотр, где свои таланты сможет показать любой ребенок, будет вести Арсений Попов — уроженец Омска.

Омич Арсений Попов появился в трейлере развлекательного шоу талантов для детей «Чудо» (6+) на телеканале НТВ. Дата выхода передачи в эфир пока неизвестна, но на сайте телеканала уже раскрыли особенность будущего шоу: все участники проекта запишут обращения к народу — их покажут как в передачи, так и в новогодние праздники.

Ведущий новой программы известен обществу как участник шоу «Импровизация» и «Импровизаторы», а также как актер нескольких фильмов.

Напомним, ранее Город55 сообщал об омичах, принявших участие в передаче «Поле чудес» (16+) — гостями Леонида Якубовича стали командир омских студотрядов и инженер проекта «БАМ 2.0».

Омичи подарили Якубовичу бойцовку в честь 50-летия БАМа
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Дети#Новости#Шоу#НТВ#Арсений Попов
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