Омичи подарили Якубовичу бойцовку в честь 50-летия БАМа

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Накануне, 5 июля, на Первом канале вышел выпуск передачи «Поле чудес», посвященный 50-летию Байкало-Амурской магистрали. В программе приняли участие командир омского отделения студотрядов Александр Черепанов и инженер штаба проекта «БАМ 2.0» Варвара Пасенкова.
«На данный момент студенческий отряды выполняют государственные задачи. Это и стройка БАМа, наши ребята работают проводниками пассажирских вагонов. Наши проводники и строители — самые лучшие в стране», — рассказал Александр Черепанов в эфире телепередачи.
После омичи вручили Якубовичу бойцовку. Леонид Аркадьевич признался, что и сам в молодости в течение трех месяцев работал проводником на железной дороге.
К сожалению, выйти в финал «Поле чудес» у Александра Черепанова не получилось.
Ранее Город55 рассказывал, что юная омичка Анна Борисовская приняла участие в кулинарном шоу «Кондитер».