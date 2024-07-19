Омская область ищет кредитора, который займет на год 3 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Министерство финансов Омской области накануне, 18 июля, разместило заявки о поиске кредитора. Региональное правительство планирует занять до сентября 2025 года 3 млрд рублей. Деньги необходимы для восполнения дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств.
На сайте госзакупок опубликованы четыре заявки: две на 1 млрд и две на 0,5 млрд рублей. Процентная ставка по кредиту должна составлять не более 17% годовых.
«Комиссии, сборы и иные платежи (в том числе плата за расчетно-кассовое обслуживание, включая плату за открытие, обслуживание и закрытие ссудных счетов) кроме процентов по кредиту и штрафных санкций не взимаются», — говорится в проекте контракта.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам. Такая мера, по словам президента, позволит субъектам РФ сохранить порядка 250 миллиардов рублей ежегодно — с 2025 по 2028 год.