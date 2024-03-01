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«Две трети — это шикарно»: омские депутаты прокомментировали послание Путина

1 марта 2024, 03:30
rutube.ru

Омские депутаты прокомментировали послание президента Путина

Списание долгов регионов должно помочь с развитием инвестиционных проектов.

Главной темой сегодняшнего дня стало послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. За 2 с лишним часа прозвучало множество разнообразных тезисов о планах и задачах государственной политики. Многие из них напрямую касались Омской области — например, тезис о списании регионам их задолженностей по бюджетным кредитам, который слушатели встретили громкими аплодисментами. Город55 решил обзвонить омских депутатов регионального и федерального уровней, чтобы узнать, как они оценивают перспективы этого начинания.

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко сразу уточнил, что Омская область «абсолютным аутсайдером» по закредитованности не является.

Игорь АнтропенкоИгорь Антропенко
Игорь Антропенко
Фото: официальный телеграм-канал Игоря Антропенко
— 10 самым слабым регионам будет списано порядка 60 млрд рублей, — рассказал Антропенко. — А наш регион не попадает в эту категорию. Вероятно, мы будем ожидать применения правила о списании 2 третей. Но и это тоже очень актуальное и серьезное подспорье для областного бюджета. Оно поможет региону предпринять определенные бюджетные маневры и больше средств потратить на решение социальных задач. Посмотрим, как это правило будет расшифровано с точки зрения закона и подзаконных актов. Будем надеяться, что в деталях не будет отступления от основного принципа.

В целом президентское послание настроило Антропенко на оптимистический лад.

— Прозвучало несколько тезисов, связанных с индустриализацией, — констатировал депутат. — Это очень обнадеживает. Еще один тезис, подающий надежду, — о реформе налогообложения. Открываются дополнительные возможности для бизнеса, для малых и средних предприятий. В связи со всем этим в зале присутствовала атмосфера оптимизма…
Олег СмолинОлег Смолин
Олег Смолин
Фото: страница Олега Смолина в ВК

О «новой индустриализации» говорил и еще один омич, заседающий в Госдуме, — Олег Смолин. Он опубликовал в своем телеграм-канале 4-минутное видео, в котором выделил ключевые для себя положения послания. Основное внимание депутат уделил проблемам образования и здравоохранения, плюс к этому рассказал о фактическом «частичном возвращении к планированию нашей экономики». А вот история со списанием долгов регионов, по-видимому, заинтересовала Смолина меньше. Впрочем, депутат обещает позже опубликовать более подробный разбор.

Депутат Законодательного собрания Омской области Антон Берендеев воспринял заявление Путина о списании долгов регионов с большим воодушевлением.

— Мы ведь уже обращались по этому поводу к спикеру Государственной думы, — рассказал депутат. — Все лидеры фракций во всех парламентах писали напрямую письмо Володину. Просили списать весь долг, но и 2 трети — это шикарно! Мы очень рады.
Антон БерендеевАнтон Берендеев
Антон Берендеев
Фото: страница Антона Берендеева в ВК

Берендеев уверен, что прозвучавшее сегодня послание «одно из самых знаковых» и «национально ориентированных».

— Крутейшие инфраструктурные проекты, здравоохранение, демография, новые нацпроекты, семья ставится во главу угла, — перечислял Берендеев. — Дороги, обходы вокруг городов. Это настолько серьезные планы — таких планов мы никогда еще не строили!

Спикер Законодательного собрания Омской области Александр Артемов, который слушал послание Путина вместе с губернатором Виталием Хоценко, тоже видит в связи с услышанным большие новые перспективы. А также необходимость дополнительной работы.

— Для нас списание задолженностей крайне важно с учетом того, что у нас социально направленный бюджет, — констатировал Артемов. — До 80% бюджета уходит на социальные обязательства, которые мы обязаны выполнять. Из-за этого катастрофически не хватает денег на инвестиционные проекты. А инвестиции — это в первую очередь производство, хорошие рабочие места с хорошей зарплатой, увеличение доходной части бюджета…
Александр АртемовАлександр Артемов
Александр Артемов
Фото: Город55

В случае списания задолженностей регион сможет вкладываться как раз в инвестпроекты. Спикер рассказал, что в то самое время, пока звучало послание, прикидывал вместе с губернатором, в каких проектах Омская область сможет (и должна будет) принять участие.

— Строительство 40 новых кампусов, — начал перечислять Артемов. — Однозначно будем принимать участие в конкурсах по отбору, вне всякого сомнения. 250 млрд на аэропорты — это, конечно, тоже. В 2025 году — скоростная магистраль дойдет до Тюмени, дальше мы. Однозначно будем принимать участие! 150 новых школ — значит, можно побороться за федеральные средства на строительство новых школ. Капремонты детсадов, продолжение капремонта школ (надо признать, что начали мы не очень хорошо, теперь догонять и догонять). Программа «Кадры», нацпроект «Семья». Очень интересен нацпроект по продолжительной активной жизни. В общем, есть где развернуться, где поучаствовать. Главное — быть порасторопнее нам всем вместе. Задачи будут очень большие…

Впрочем, на данный момент у руководства региона есть только декларация о намерениях федеральной власти. Многое зависит от того, как именно будут реализовываться тезисы, прозвучавшие в президентском послании.

У регионов России спишут две трети долгов по бюджетным кредитам
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#Политика#Госдума#Новости#Игорь Антропенко#Антон Берендеев#Александр Артемов#Олег Смолин#Николай Эйхвальд#Законодательное собрание#Послание президента
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