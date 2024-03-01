«Две трети — это шикарно»: омские депутаты прокомментировали послание Путина

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Главной темой сегодняшнего дня стало послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. За 2 с лишним часа прозвучало множество разнообразных тезисов о планах и задачах государственной политики. Многие из них напрямую касались Омской области — например, тезис о списании регионам их задолженностей по бюджетным кредитам, который слушатели встретили громкими аплодисментами. Город55 решил обзвонить омских депутатов регионального и федерального уровней, чтобы узнать, как они оценивают перспективы этого начинания.
Депутат Государственной думы Игорь Антропенко сразу уточнил, что Омская область «абсолютным аутсайдером» по закредитованности не является.
— 10 самым слабым регионам будет списано порядка 60 млрд рублей, — рассказал Антропенко. — А наш регион не попадает в эту категорию. Вероятно, мы будем ожидать применения правила о списании 2 третей. Но и это тоже очень актуальное и серьезное подспорье для областного бюджета. Оно поможет региону предпринять определенные бюджетные маневры и больше средств потратить на решение социальных задач. Посмотрим, как это правило будет расшифровано с точки зрения закона и подзаконных актов. Будем надеяться, что в деталях не будет отступления от основного принципа.
В целом президентское послание настроило Антропенко на оптимистический лад.
— Прозвучало несколько тезисов, связанных с индустриализацией, — констатировал депутат. — Это очень обнадеживает. Еще один тезис, подающий надежду, — о реформе налогообложения. Открываются дополнительные возможности для бизнеса, для малых и средних предприятий. В связи со всем этим в зале присутствовала атмосфера оптимизма…
О «новой индустриализации» говорил и еще один омич, заседающий в Госдуме, — Олег Смолин. Он опубликовал в своем телеграм-канале 4-минутное видео, в котором выделил ключевые для себя положения послания. Основное внимание депутат уделил проблемам образования и здравоохранения, плюс к этому рассказал о фактическом «частичном возвращении к планированию нашей экономики». А вот история со списанием долгов регионов, по-видимому, заинтересовала Смолина меньше. Впрочем, депутат обещает позже опубликовать более подробный разбор.
Депутат Законодательного собрания Омской области Антон Берендеев воспринял заявление Путина о списании долгов регионов с большим воодушевлением.
— Мы ведь уже обращались по этому поводу к спикеру Государственной думы, — рассказал депутат. — Все лидеры фракций во всех парламентах писали напрямую письмо Володину. Просили списать весь долг, но и 2 трети — это шикарно! Мы очень рады.
Берендеев уверен, что прозвучавшее сегодня послание «одно из самых знаковых» и «национально ориентированных».
— Крутейшие инфраструктурные проекты, здравоохранение, демография, новые нацпроекты, семья ставится во главу угла, — перечислял Берендеев. — Дороги, обходы вокруг городов. Это настолько серьезные планы — таких планов мы никогда еще не строили!
Спикер Законодательного собрания Омской области Александр Артемов, который слушал послание Путина вместе с губернатором Виталием Хоценко, тоже видит в связи с услышанным большие новые перспективы. А также необходимость дополнительной работы.
— Для нас списание задолженностей крайне важно с учетом того, что у нас социально направленный бюджет, — констатировал Артемов. — До 80% бюджета уходит на социальные обязательства, которые мы обязаны выполнять. Из-за этого катастрофически не хватает денег на инвестиционные проекты. А инвестиции — это в первую очередь производство, хорошие рабочие места с хорошей зарплатой, увеличение доходной части бюджета…
В случае списания задолженностей регион сможет вкладываться как раз в инвестпроекты. Спикер рассказал, что в то самое время, пока звучало послание, прикидывал вместе с губернатором, в каких проектах Омская область сможет (и должна будет) принять участие.
— Строительство 40 новых кампусов, — начал перечислять Артемов. — Однозначно будем принимать участие в конкурсах по отбору, вне всякого сомнения. 250 млрд на аэропорты — это, конечно, тоже. В 2025 году — скоростная магистраль дойдет до Тюмени, дальше мы. Однозначно будем принимать участие! 150 новых школ — значит, можно побороться за федеральные средства на строительство новых школ. Капремонты детсадов, продолжение капремонта школ (надо признать, что начали мы не очень хорошо, теперь догонять и догонять). Программа «Кадры», нацпроект «Семья». Очень интересен нацпроект по продолжительной активной жизни. В общем, есть где развернуться, где поучаствовать. Главное — быть порасторопнее нам всем вместе. Задачи будут очень большие…
Впрочем, на данный момент у руководства региона есть только декларация о намерениях федеральной власти. Многое зависит от того, как именно будут реализовываться тезисы, прозвучавшие в президентском послании.