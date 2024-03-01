«Две трети — это шикарно»: омские депутаты прокомментировали послание Путина

О «новой индустриализации» говорил и еще один омич, заседающий в Госдуме, — Олег Смолин. Он опубликовал в своем телеграм-канале 4-минутное видео, в котором выделил ключевые для себя положения послания. Основное внимание депутат уделил проблемам образования и здравоохранения, плюс к этому рассказал о фактическом «частичном возвращении к планированию нашей экономики». А вот история со списанием долгов регионов, по-видимому, заинтересовала Смолина меньше. Впрочем, депутат обещает позже опубликовать более подробный разбор.