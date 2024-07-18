Губернатор Хоценко подписал соглашения с Росреестром и Роскадастром

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с замруководителя Росреестра Татьяной Громовой и замдиректора ППК «Роскадастр» Александром Кузнецовым. Они договорились о совместном развитии пилотного проекта. Он направлен на вовлечение неиспользуемой земли в экономику региона.
Проект называется «Вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот на территории Омской области». Он поможет с привлечением инвестиций в регион и будет способствовать экономическому росту.
«Омская область включена в проект „Национальная система пространственных данных“. Она создается по поручению президента Владимира Путина. Качество и полнота данных Единого государственного реестра недвижимости существенным образом влияет на экономическую и социальную политику в регионе, обеспечивает защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. Мы готовы взаимодействовать и поддерживать эту работу со стороны региона», — заявил губернатор Виталий Хоценко.
Стороны ожидают, что с развитием проекта вырастет эффективность управления земельными ресурсами региона. Уже готов проект дорожной карты по реализации мероприятий, рассказали в пресс-центре правительства Омской области.