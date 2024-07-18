Губернатор Хоценко подписал соглашения с Росреестром и Роскадастром

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с замруководителя Росреестра Татьяной Громовой и замдиректора ППК «Роскадастр» Александром Кузнецовым. Они договорились о совместном развитии пилотного проекта. Он направлен на вовлечение неиспользуемой земли в экономику региона.