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Губернатор Хоценко подписал соглашения с Росреестром и Роскадастром

Губернатор Хоценко подписал соглашения с Росреестром и Роскадастром

18 июля 2024, 09:52
Фото: пресс-служба правительства Омской области
В регионе будет запущен пилотный проект, который правительство будет развивать совместно с ведомствами.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с замруководителя Росреестра Татьяной Громовой и замдиректора ППК «Роскадастр» Александром Кузнецовым. Они договорились о совместном развитии пилотного проекта. Он направлен на вовлечение неиспользуемой земли в экономику региона.

Проект называется «Вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот на территории Омской области». Он поможет с привлечением инвестиций в регион и будет способствовать экономическому росту.

«Омская область включена в проект „Национальная система пространственных данных“. Она создается по поручению президента Владимира Путина. Качество и полнота данных Единого государственного реестра недвижимости существенным образом влияет на экономическую и социальную политику в регионе, обеспечивает защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. Мы готовы взаимодействовать и поддерживать эту работу со стороны региона», — заявил губернатор Виталий Хоценко.

Стороны ожидают, что с развитием проекта вырастет эффективность управления земельными ресурсами региона. Уже готов проект дорожной карты по реализации мероприятий, рассказали в пресс-центре правительства Омской области.

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#Алина Ясинская#Политика#Общество#Омск#Омская область#Россия#Новости#Росреестр#Виталий Хоценко#Пилотный проект#Роскадастр
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