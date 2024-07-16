Парку быть. Хоценко обсудил с Фрадковым создание омского парка «Патриот»

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Сегодня Виталий Хоценко рассказал, что обсудил вопросы создания в Омске парка «Патриот».
«В Москве встретился с заместителем Министра обороны России Павлом Фрадковым. Обсудили перспективы взаимодействия и сотрудничества в сфере строительства и эксплуатации военных городков, расположенных на территории Омской области», — написал в своем телеграм-канале губернатор.
Напомним, что на территории парка «Патриот» планируют разместить образцы военной техники и стрелковые тиры. Парк станет центром патриотического воспитания молодежи.
Предполагается, что новый парк будет разбит рядом с торговым центром «Бауцентр» у Сыропятского тракта. Также рассматривается возможность обустройства парка на территории за мостом 60-летия ВЛКСМ на левом берегу, которую местные жители называют «Лампочкой».