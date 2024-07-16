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Updated Сегодня, 05:14

Павел Фрадков и Виталий Хоценко

Парку быть. Хоценко обсудил с Фрадковым создание омского парка «Патриот»

16 июля 2024, 05:12
Фото: ТГ-канал Виталия Хоценко
Павел Фрадков и Виталий Хоценко

Замминистра обороны обсудил с Хоценко создание омского парка «Патриот»

Виталий Хоценко и Павел Фрадков обсудили вопросы, связанные с созданием в Омске парка «Патриот».

Сегодня Виталий Хоценко рассказал, что обсудил вопросы создания в Омске парка «Патриот».

«В Москве встретился с заместителем Министра обороны России Павлом Фрадковым. Обсудили перспективы взаимодействия и сотрудничества в сфере строительства и эксплуатации военных городков, расположенных на территории Омской области», — написал в своем телеграм-канале губернатор.

Напомним, что на территории парка «Патриот» планируют разместить образцы военной техники и стрелковые тиры. Парк станет центром патриотического воспитания молодежи.

Предполагается, что новый парк будет разбит рядом с торговым центром «Бауцентр» у Сыропятского тракта. Также рассматривается возможность обустройства парка на территории за мостом 60-летия ВЛКСМ на левом берегу, которую местные жители называют «Лампочкой».

Курс на Левый берег. Названы точки, где планируют разместить новый парк «Патриот»
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