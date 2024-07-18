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Posted Сегодня, 02:53

Published Сегодня, 02:53

Modified Сегодня, 02:55

Updated Сегодня, 02:55

иллюстрация

«Это не по-человечески». В Омске школьницу выставили из автобуса под дождь

18 июля 2024, 02:53
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске школьницу выставили из автобуса под дождь

У подростка не было с собой школьного удостоверения, и ее высадили из автобуса под дождь.

Накануне в автобусе №14 произошел неприятный случай: во время сильного ливня кондуктор высадил из автобуса девочку, у которой с собой не было школьного удостоверения.

Позже Виталий Хоценко прокомментировал эту ситуацию и сообщил, что кондуктора нашли.

«Сотрудника транспортного предприятия мы установили. Поручил мэрии города, чтобы провели беседу и объяснили, что выгонять ребенка под ливень, даже если у него нет удостоверения, это как минимум не по-человечески. Также думаю, что будет вполне справедливо, если кондуктор принесет извинения. Контакты мамы передали в мэрию», — написал в своем телеграм-канале губернатор.

Также Хоценко обратился к родителям с просьбой следить за тем, чтобы у детей всегда были с собой необходимые документы. Это поможет избежать подобных ситуаций.

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#Общество#Происшествия#Омск#Мэрия#Омская область#Автобус#Родители#Новости#Кондуктор#Ливень#Школьное удостоверение
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