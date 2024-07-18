«Это не по-человечески». В Омске школьницу выставили из автобуса под дождь

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
Накануне в автобусе №14 произошел неприятный случай: во время сильного ливня кондуктор высадил из автобуса девочку, у которой с собой не было школьного удостоверения.
Позже Виталий Хоценко прокомментировал эту ситуацию и сообщил, что кондуктора нашли.
«Сотрудника транспортного предприятия мы установили. Поручил мэрии города, чтобы провели беседу и объяснили, что выгонять ребенка под ливень, даже если у него нет удостоверения, это как минимум не по-человечески. Также думаю, что будет вполне справедливо, если кондуктор принесет извинения. Контакты мамы передали в мэрию», — написал в своем телеграм-канале губернатор.
Также Хоценко обратился к родителям с просьбой следить за тем, чтобы у детей всегда были с собой необходимые документы. Это поможет избежать подобных ситуаций.