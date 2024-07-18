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Кондуктор

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«Это не по-человечески». В Омске школьницу выставили из автобуса под дождь
18 июля, 02:53
В прошлом году с пассажирских предприятий Омска уволилось 309 кондукторов
11 июня, 05:38
Омичи пожаловались на кондуктора, который пил пиво прямо в салоне автобуса
12 февраля, 13:32
Острая нехватка. На омские трамваи и троллейбусы массово ищут водителей и кондукторов
6 января, 11:15
2023
В Омске на 78 маршрут запустили новые автобусы большого класса
11 августа 2023, 04:24
Кондуктор пыталась высадить из автобуса омичку, которой стало плохо из-за жары
За пассажирку заступился водитель автобуса.
6 июня 2023, 05:56
2022
Не имела права. В Омске наказали кондуктора, порвавшего удостоверение школьника
Помимо кондуктора, к ответственности директора МП г. Омска «Электрический транспорт».
16 сентября 2022, 05:20
Скандальный кондуктор, дата закрытия Н&M и зараженная почва. Главные новости Омска
Итоги дня — версия Города55.
6 сентября 2022, 13:56

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