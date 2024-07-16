Ездить только на Ладе. Россиян предупредили о резком повышении цен на автомобили

Чтобы получить субсидию, необходимо иметь полноценное производство и получить оценку от Минпромторга на уровне минимум 2567 баллов в 2024 году. На российском рынке этим критериям соответствуют только Lada и УАЗ. Отметим, что в 2027 году субсидии на оплату утильсбора может потерять и Lada Vesta. Так как для локализации необходимо будет минимум 4835 баллов из 7000 возможных, сейчас же «Веста» имеет примерно 4500 баллов.