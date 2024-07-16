Ездить только на Ладе. Россиян предупредили о резком повышении цен на автомобили

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Минпромторг планирует установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора, то есть, ставки по нему будут повышаться на уровень инфляции. Это дает право предположить, что уже через несколько лет коэффициенты по утильсбору на легковые и грузовые автомобили вырастут в разы.
Первое повышение запланировано уже на 2024 год, пишут «Новые известия». Сейчас базовая ставка для легковых машин составляет 20 тысяч рублей, далее она умножается на коэффициент, который зависит от типа автомобиля и объема двигателя. Изначально утильсбор задумывался способ локализовать производства в России, его как платили только импортеры.
Чтобы получить субсидию, необходимо иметь полноценное производство и получить оценку от Минпромторга на уровне минимум 2567 баллов в 2024 году. На российском рынке этим критериям соответствуют только Lada и УАЗ. Отметим, что в 2027 году субсидии на оплату утильсбора может потерять и Lada Vesta. Так как для локализации необходимо будет минимум 4835 баллов из 7000 возможных, сейчас же «Веста» имеет примерно 4500 баллов.
«Для автомобиля с двигателем от одного до двух литров, с нашей точки зрения, целесообразно увеличить утильсбор уже в этом году с 300 тыс. руб. до 550 тыс. руб. и далее показать перспективу его увеличения до 660 тыс. руб. в 2025 году, доведя практически до 1 млн руб. в 2029 году. Многие китайские бренды, осуществляя, я бы сказал, агрессивную экспансию на российский рынок, начинают „пробивать“ планку утильсбора и заходить на традиционные рынки — в фокус-группы, для которых выпускается продукция из наших моделей. Прежде всего это автомобиль Lada Vesta», — считает глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
В скором времени в категории до 2 млн рублей у «Лады» не останется конкурентов. Если сейчас можно взять новый «Москвич 3» по цене 1,76 млн рублей, то уже ближайшее повышение утильсбора поднимет цену выше 2 млн рублей. Если нет нескольких миллионов рублей, то альтернативы «Ладе» и УАЗу у покупателей в России не остается.
Однако у утильсбора есть одна лазейка — его величина для автомобилей собственного пользования останется прежней. Чтобы не попасть на дополнительные сборы, такую машину нельзя продавать в течение года, а пригнать ее можно из Европы, США, Японии или Кореи.