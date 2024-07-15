Новые озера. В Омске затопило парк 30-летия ВЛКСМ

По словам омичей, «ОмскВодоканал» и городская администрация бездействовали. Для прояснения ситуации Город55 запросил комментарий у «ОмскВодоканала». Как рассказали в пресс-службе, повреждение устранили в день аварии. Для ремонта в квартирах отключили воду на пару часов. После этого во всех близлежащих домах восстановили водоснабжение.