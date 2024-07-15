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Published Сегодня, 08:01

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Updated Сегодня, 08:40

иллюстрация

Новые озера. В Омске затопило парк 30-летия ВЛКСМ

15 июля 2024, 08:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске затопило парк 30-летия ВЛКСМ

Во дворе многоэтажек рядом также случился порыв.

В Омске затопило парк 30 лет ВКЛСМ. Вода задержалась на поверхности земли и не уходила какое-то время. Также стало известно об аналогичной проблеме у жильцов нескольких многоэтажек.

Вчера, 14 июля, они опубликовали видео в паблике «ЧП Омск» и показали огромные лужи по улице 20 лет РККА. Коммунальная катастрофа произошла во дворе домов № 238 и 240. Вода прибывала из колодца рядом.

Жильцы остались без холодного водоснабжения. Вода постепенно залила придомовые территории.

«Вот у нас такие фонтаны с утра. Потом дикие счета за воду», — отмечает автор поста.

По словам омичей, «ОмскВодоканал» и городская администрация бездействовали. Для прояснения ситуации Город55 запросил комментарий у «ОмскВодоканала». Как рассказали в пресс-службе, повреждение устранили в день аварии. Для ремонта в квартирах отключили воду на пару часов. После этого во всех близлежащих домах восстановили водоснабжение.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Парк 30-летия ВЛКСМ#Новости#Коммунальная авария
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