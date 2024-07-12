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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

иллюстрация

Как люди. Ученые создали искусственные мышцы для роботов

12 июля 2024, 08:28
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Ученые создали искусственные мышцы для роботов

Ткань таких мышц достаточно мягкая, похожа на человеческую.

Новая разработка инженеров — искусственные мышцы для дешевых роботов. Они будут работать по принципу человеческих мышц. Это мягкие и гибкие ткани, пишет издание «Новая Хакасия».

Авторы проекта решили проверить эффективность мышц на роботе-черве и искусственном бицепсе. Изобретение удалось, так что теперь его можно использовать при создании недорогих, мягких роботов. При этом они не будут представлять опасности, отмечают инженеры.

Робочервь с искусственными мышцами удачно преодолел повороты в узкой трубе, а бицепс поднял 500-граммовый груз 5 тыс раз подряд без сбоев. К слову, и раньше инженеры создавали подобие человеческих мышц, но эксперимент не удавался.

Ученые создавали мышцы на 3D-принтере из обычной резины, сообщает источник. Стоимость робота с новым девайсом — три доллара без учета стоимость моторчика.

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#Алина Ясинская#Общество#Технологии#Наука#Россия#Роботы#Новости#Инженер#Робототехника
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