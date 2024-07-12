Как люди. Ученые создали искусственные мышцы для роботов

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Новая разработка инженеров — искусственные мышцы для дешевых роботов. Они будут работать по принципу человеческих мышц. Это мягкие и гибкие ткани, пишет издание «Новая Хакасия».
Авторы проекта решили проверить эффективность мышц на роботе-черве и искусственном бицепсе. Изобретение удалось, так что теперь его можно использовать при создании недорогих, мягких роботов. При этом они не будут представлять опасности, отмечают инженеры.
Робочервь с искусственными мышцами удачно преодолел повороты в узкой трубе, а бицепс поднял 500-граммовый груз 5 тыс раз подряд без сбоев. К слову, и раньше инженеры создавали подобие человеческих мышц, но эксперимент не удавался.
Ученые создавали мышцы на 3D-принтере из обычной резины, сообщает источник. Стоимость робота с новым девайсом — три доллара без учета стоимость моторчика.