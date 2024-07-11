Могли не доехать. В Омске госавтоинспекторы помогли довезти беременную до роддома

Мужчина обратился к госавтоинспекторам достаточно рано — около восьми утра. У жены резко ухудшилось состояние, на ожидание скорой помощи попросту не было времени. Поэтому омич решил везти возлюбленную сам до роддома. Но это был как раз час пик, он мог опоздать из-за пробок. Опасаясь этого, мужчина обратился к полицейским.