Могли не доехать. В Омске госавтоинспекторы помогли довезти беременную до роддома

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В Омске сотрудники Госавтоинспекции помогли мужчине и женщине, которая была на последнем месяце беременности. Супруг вез ее как раз в родильный дом. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Мужчина обратился к госавтоинспекторам достаточно рано — около восьми утра. У жены резко ухудшилось состояние, на ожидание скорой помощи попросту не было времени. Поэтому омич решил везти возлюбленную сам до роддома. Но это был как раз час пик, он мог опоздать из-за пробок. Опасаясь этого, мужчина обратился к полицейским.
Госавтоинспекторы сопроводили семью до роддома на Герцена. Супружеская пара двигалась на своем авто вслед за патрульной машиной. Вскоре роженица уже была под вниманием медиков.
В Госавтоинспекции рассказали также, что у семьи родился первенец. На свет появилась девочка. Женщина с малышом находятся сейчас в роддоме и хорошо себя чувствуют. Новоиспеченный папа обратился в ведомстве и поблагодарил за помощь.