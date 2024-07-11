gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

иллюстрация

Могли не доехать. В Омске госавтоинспекторы помогли довезти беременную до роддома

11 июля 2024, 13:46
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске госавтоинспекторы помогли довезти беременную до роддома

Супруг женщины обратился позже в ведомство и поблагодарил за помощь.

В Омске сотрудники Госавтоинспекции помогли мужчине и женщине, которая была на последнем месяце беременности. Супруг вез ее как раз в родильный дом. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина обратился к госавтоинспекторам достаточно рано — около восьми утра. У жены резко ухудшилось состояние, на ожидание скорой помощи попросту не было времени. Поэтому омич решил везти возлюбленную сам до роддома. Но это был как раз час пик, он мог опоздать из-за пробок. Опасаясь этого, мужчина обратился к полицейским.

Госавтоинспекторы сопроводили семью до роддома на Герцена. Супружеская пара двигалась на своем авто вслед за патрульной машиной. Вскоре роженица уже была под вниманием медиков.

В Госавтоинспекции рассказали также, что у семьи родился первенец. На свет появилась девочка. Женщина с малышом находятся сейчас в роддоме и хорошо себя чувствуют. Новоиспеченный папа обратился в ведомстве и поблагодарил за помощь.

Полицейские пришли на помощь омичке, почувствовавшей себя плохо за рулем
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Россия#Новости#Беременность#УМВД Омской области
Подпишитесь
Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях
Сегодня, 04:52
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
Вчера, 07:10
Игрок омского «Авангарда» вошел в пятерку луших снайперов-защитников КХЛ
Сегодня, 10:10
После череды поломок. На площади перед омским цирком заработал 50-летний фонтан
Сегодня, 09:00
В Омской области готовятся расформировать сразу 15 районов
Сегодня, 06:26
Неожиданный сюрприз. Синоптики предупредили омичей об изменении погоды на выходных
Сегодня, 10:05