Полицейские пришли на помощь омичке, почувствовавшей себя плохо за рулем

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Как рассказали сами сотрудники полиции, во время патрулирования они наткнулись на автомобиль, стоящий на обочине на «аварийке». Однако почти рядовая ситуация привлекла внимание тем, что водитель продолжал жать на клаксон.
Полицейские сразу же решили проверить, что произошло с водителем, и, как оказалось не зря: за рулем внедорожника находилась женщина, чье самочувствие внезапно ухудшилось — по словам одного из сотрудников ведомства, она даже не могла объяснить что с ней произошло.
Патрульные помогли женщине выйти из машины, напоили ее водой и вызвали медиков, попутно связавшись с родственниками (они вскоре прибыли к месту инцидента и женщину передали уже им).
На следующий день 37-летняя Наталья лично приехала к батальону полиции, где служат неравнодушные полицейские — для того чтобы лично их поблагодарить. По словам женщины, ей повезло, что в нужное время в нужном месте оказался патруль. К слову, о ситуации они сами и рассказали на видео:
Напомним, ранее Город55 сообщал о завершении поисков 2-летнего ребенка в селе Юрьево: посреди ночи малыш устроил внезапную прогулку и провел в лесу всю ночь — сотрудники МВД обнаружили его ранним утром.