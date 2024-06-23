Полицейские пришли на помощь омичке, почувствовавшей себя плохо за рулем

На следующий день 37-летняя Наталья лично приехала к батальону полиции, где служат неравнодушные полицейские — для того чтобы лично их поблагодарить. По словам женщины, ей повезло, что в нужное время в нужном месте оказался патруль. К слову, о ситуации они сами и рассказали на видео: