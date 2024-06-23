gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

иллюстрация

Полицейские пришли на помощь омичке, почувствовавшей себя плохо за рулем

23 июня 2024, 05:10
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские полицейские помогли женщине, которой стало плохо за рулем

Экипаж патрульно-постовой службы обратил внимание на внедорожник, припаркованный на обочине улицы Суворова.

Как рассказали сами сотрудники полиции, во время патрулирования они наткнулись на автомобиль, стоящий на обочине на «аварийке». Однако почти рядовая ситуация привлекла внимание тем, что водитель продолжал жать на клаксон.

Полицейские сразу же решили проверить, что произошло с водителем, и, как оказалось не зря: за рулем внедорожника находилась женщина, чье самочувствие внезапно ухудшилось — по словам одного из сотрудников ведомства, она даже не могла объяснить что с ней произошло.

Патрульные помогли женщине выйти из машины, напоили ее водой и вызвали медиков, попутно связавшись с родственниками (они вскоре прибыли к месту инцидента и женщину передали уже им).

На следующий день 37-летняя Наталья лично приехала к батальону полиции, где служат неравнодушные полицейские — для того чтобы лично их поблагодарить. По словам женщины, ей повезло, что в нужное время в нужном месте оказался патруль. К слову, о ситуации они сами и рассказали на видео:

История помощи попавшей в беду омичке
Видео: Пресс-служба УМВД по Омской области

Напомним, ранее Город55 сообщал о завершении поисков 2-летнего ребенка в селе Юрьево: посреди ночи малыш устроил внезапную прогулку и провел в лесу всю ночь — сотрудники МВД обнаружили его ранним утром.

Сидел на опушке. В Омской области двухлетний мальчик ушел из дома в лес на всю ночь
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Полиция#Омск#Ребенок#Семья#Лес#Женщина#Пропажа#Медицинская помощь
Подпишитесь
Будет огонь. Названы сроки строительства первого крематория для омичей
Вчера, 06:00
Опасность миновала. В двух районах Омской области сняли карантин по бешенству
Сегодня, 05:30
Будет очень плохо. В Гидрометцентре РФ заявили об экстремальной жаре в Омской области
Вчера, 10:37
Задачка для врачей. Внезапная динамика по COVID-19 произошла в Омской области
Вчера, 05:14
Участников «Королевы спорта» в Омской области накормят почти за 2,8 миллиона рублей
Сегодня, 06:35
Попадали кирпичи. Горожане сообщили об ударе молнии в одну из многоэтажек Омска
Сегодня, 03:26