В Омске учредили региональный «Союз дорожников»

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В Омске появилась еще одна предпринимательская некоммерческая организация. Сегодня, 10 июля, в едином госреестре юридических лиц появилась запись об ассоциации «Союз дорожников Омской области». У нового юрлица 2 учредителя — АО «ДРСУ №6», зарегистрированное в Калачинске, и АО «Омскавтодор», прописанное в Омске на 1-й Казахстанской. По одному адресу с «Омскавтодором» зарегистрирован и СДОО.
Организацию возглавил в качестве президента Владимир Караванцев — с 2022 года генеральный директор «Омскавтодора», в 2016–2022 годах руководивший и ДРСУ №6. Отметим, что акционерами обоих учредителей являются министерства областного правительства. И «ДРСУ №6», и «Омскавтодор» имеют одну и ту же специализацию — «деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей».