В Омске учредили региональный «Союз дорожников»

В Омске появилась еще одна предпринимательская некоммерческая организация. Сегодня, 10 июля, в едином госреестре юридических лиц появилась запись об ассоциации «Союз дорожников Омской области». У нового юрлица 2 учредителя — АО «ДРСУ №6», зарегистрированное в Калачинске, и АО «Омскавтодор», прописанное в Омске на 1-й Казахстанской. По одному адресу с «Омскавтодором» зарегистрирован и СДОО.