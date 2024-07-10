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Published Сегодня, 10:44

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Updated Сегодня, 10:46

В Омске появилась региональная ассоциация «Союз дорожников»

В Омске учредили региональный «Союз дорожников»

10 июля 2024, 10:44
Фото: gorod55.ru

В Омске появилась региональная ассоциация «Союз дорожников»

Организацию возглавил гендиректор «Омскавтодора» Владимир Караванцев.

В Омске появилась еще одна предпринимательская некоммерческая организация. Сегодня, 10 июля, в едином госреестре юридических лиц появилась запись об ассоциации «Союз дорожников Омской области». У нового юрлица 2 учредителя — АО «ДРСУ №6», зарегистрированное в Калачинске, и АО «Омскавтодор», прописанное в Омске на 1-й Казахстанской. По одному адресу с «Омскавтодором» зарегистрирован и СДОО.

Организацию возглавил в качестве президента Владимир Караванцев — с 2022 года генеральный директор «Омскавтодора», в 2016–2022 годах руководивший и ДРСУ №6. Отметим, что акционерами обоих учредителей являются министерства областного правительства. И «ДРСУ №6», и «Омскавтодор» имеют одну и ту же специализацию — «деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей».

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Некоммерческие организации#Союз дорожников#Владимир Караванцев
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