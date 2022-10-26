Одно из предприятий, принадлежащих омскому Минимуществу, решило обанкротить другое

Финансовые проблемы омского дорожного ремонтно-строительного управления №2 продолжают углубляться. Об этом свидетельствует поданное АО «Омскавтодор» уведомление о намерении обратиться в суд, чтобы добиться признания ДРСУ банкротом. Этот документ уже появился в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Из него следует, что общие долги предприятия достигли как минимум 55 млн рублей, а срок, в течение которого ДРСУ-2 не выполняет свои обязательства, превысил три месяца.