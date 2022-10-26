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Одно из предприятий, принадлежащих омскому Минимуществу, решило обанкротить другое

26 октября 09:57
Фото: Photobank Ura Media / 1MI

«Омскавтодор» решил обанкротить ДРСУ-2

Несостоятельным должником может стать ДРСУ-2, долги которого превысили 50 миллионов рублей.

Финансовые проблемы омского дорожного ремонтно-строительного управления №2 продолжают углубляться. Об этом свидетельствует поданное АО «Омскавтодор» уведомление о намерении обратиться в суд, чтобы добиться признания ДРСУ банкротом. Этот документ уже появился в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Из него следует, что общие долги предприятия достигли как минимум 55 млн рублей, а срок, в течение которого ДРСУ-2 не выполняет свои обязательства, превысил три месяца.

Интересно, что владельцем обоих предприятий является министерство имущественных отношений Омской области. ДРСУ-2 давно переживает серьезные финансовые проблемы, а заявления разных юрлиц о намерении обанкротить его звучат с 2019 года.

#Николай Эйхвальд#Экономика#Дрсу
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