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Омский спортсмен Скосырский забрал Кубок мира по стронгмену

Поднял всю планету. Омский спортсмен Скосырский забрал Кубок мира по стронгмену

10 июля 2024, 06:50
Фото: минспорта Омской области

Омский спортсмен Скосырский забрал Кубок мира по стронгмену

Участники соревнований поднимали чемоданы весом по 300 кг, гигантские гантели и другие экстремально тяжелые вещи.

В региональном министерстве спорта рассказали о победителе международных соревнований Strongman World Cup 2024. Им оказался спортсмен из Омской области.

Состязания организовали в Москве. Участниками стали 14 человек. Были представители России, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Ирана и Сербии. Их способности оценивали в пяти упражнениях.

Атлеты поднимали гигантскую гантель на максимальный вес, участвовали в двух силовых эстафетах и переносили чемоданы весом 300 кг. Также им предстояло в финале перенести шилд весом 140 кг на ту дистанцию, на которую они смогут.

Фото: минспорта Омской области

По итогу выступлений победу одержал спортсмен Дмитрий Скосырский из Омской области. Воспитанник омского стронгмена Михаила Шивлякова отлично справился с четырьмя упражнениями из пяти и забрал Кубок мира.

Скосырский обошел Давида Шамея из Белгорода (серебро) и Петра Мартыненко из Абакана (бронза).

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#Алина Ясинская#Спорт#Омск#Омская область#Соревнования#Россия#Спортивные соревнования#Новости#Тяжелая атлетика
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