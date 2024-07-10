Поднял всю планету. Омский спортсмен Скосырский забрал Кубок мира по стронгмену

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
В региональном министерстве спорта рассказали о победителе международных соревнований Strongman World Cup 2024. Им оказался спортсмен из Омской области.
Состязания организовали в Москве. Участниками стали 14 человек. Были представители России, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Ирана и Сербии. Их способности оценивали в пяти упражнениях.
Атлеты поднимали гигантскую гантель на максимальный вес, участвовали в двух силовых эстафетах и переносили чемоданы весом 300 кг. Также им предстояло в финале перенести шилд весом 140 кг на ту дистанцию, на которую они смогут.
По итогу выступлений победу одержал спортсмен Дмитрий Скосырский из Омской области. Воспитанник омского стронгмена Михаила Шивлякова отлично справился с четырьмя упражнениями из пяти и забрал Кубок мира.
Скосырский обошел Давида Шамея из Белгорода (серебро) и Петра Мартыненко из Абакана (бронза).