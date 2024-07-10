По цене машины. Омич выставил на продажу кнопочный телефон за 250 тысяч рублей

Девайс был выпущен в 2009 году и с тех пор ни разу не использовался, телефон имеет 4 ГБ памяти, камеру в 3,2 мегапикселя, Bluetooth 2.0 и даже доступ в интернет. Ширина корпуса составляет 45,6 мм, длинна — 109 мм, а толщина — 14,6 мм. Корпус изготовлен из углеродного волокна, титана, полированного стекла и нержавеющей стали.