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Published Сегодня, 11:40

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Омский коллекционер выставил на продажу кнопочный телефон за 250 000 рублей

По цене машины. Омич выставил на продажу кнопочный телефон за 250 тысяч рублей

10 июля 2024, 11:40
Фото: 1MI

Омский коллекционер выставил на продажу кнопочный телефон за 250 000 рублей

Омский коллекционер выставил на продажу дорогостоящий телефон на одном из популярных сайтов, устройством, за которое придется отдать 250 000 рублей, оказалась Nokia 8800 Carbon Arte.

На сайте «Авито» появилось объявление омского коллекционера, который продает раритетный мобильный телефон Nоkiа 8800 Аrtе Саrbоn Тitаnium за 250 000 рублей.

«В поискаx настоящего сокровищa для вашей коллекции? Встречайте Nоkiа 8800 Arte Сarbоn Titanium — жемчужину среди коллекционных артефактов! Nоkiа 8800 Аrtе Саrbоn Тitаnium — это не просто телефон, это часть истории, которую вы можете добавить в свою коллекцию прямо сейчас!» — уверяет автор объявления.

Девайс был выпущен в 2009 году и с тех пор ни разу не использовался, телефон имеет 4 ГБ памяти, камеру в 3,2 мегапикселя, Bluetooth 2.0 и даже доступ в интернет. Ширина корпуса составляет 45,6 мм, длинна — 109 мм, а толщина — 14,6 мм. Корпус изготовлен из углеродного волокна, титана, полированного стекла и нержавеющей стали.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Авито
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Телефон#Авито#Мобильный#Телефоны#Кнопочный телефон#Nokia 8800 Carbon Arte#Мобильный телефон
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