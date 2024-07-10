По цене машины. Омич выставил на продажу кнопочный телефон за 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
На сайте «Авито» появилось объявление омского коллекционера, который продает раритетный мобильный телефон Nоkiа 8800 Аrtе Саrbоn Тitаnium за 250 000 рублей.
«В поискаx настоящего сокровищa для вашей коллекции? Встречайте Nоkiа 8800 Arte Сarbоn Titanium — жемчужину среди коллекционных артефактов! Nоkiа 8800 Аrtе Саrbоn Тitаnium — это не просто телефон, это часть истории, которую вы можете добавить в свою коллекцию прямо сейчас!» — уверяет автор объявления.
Девайс был выпущен в 2009 году и с тех пор ни разу не использовался, телефон имеет 4 ГБ памяти, камеру в 3,2 мегапикселя, Bluetooth 2.0 и даже доступ в интернет. Ширина корпуса составляет 45,6 мм, длинна — 109 мм, а толщина — 14,6 мм. Корпус изготовлен из углеродного волокна, титана, полированного стекла и нержавеющей стали.