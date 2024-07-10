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Июль
По цене машины. Омич выставил на продажу кнопочный телефон за 250 тысяч рублей
10 июля, 11:40
Июнь
Прячьте машины! Омичей предупредили о мощных ливнях с грозой и крупном граде 11 июня
11 июня, 04:52
Май
Иртыш достиг 926 см. Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ограничили движение
14 мая, 02:57
Апрель
Сбер объявил награду за информацию о преступнике, который взорвал банкомат в Омске
Сумму вознаграждения пока назвать затрудняются.
17 апреля, 09:42
Прошло больше 10 суток. В Омске продолжили поиски 31-летней девушки в красных штанах
2 апреля, 02:57
Февраль
Объявлен в розыск гражданин республики Казахстан, пропавший на пути в Омск
С заявлением в полицию обратились родители пропавшего — он никак не связывался с родителями уже 4 дня.
25 февраля, 12:21

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