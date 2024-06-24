Темно-зеленый ГАЗ за 1 млн. В Омске продают ретро-кабриолет

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Омске за 1 млн рублей выставили на продажу темно-зеленый ГАЗ-69. Машина была выпущена в 1971 году. Пробег составляет 50 тысяч километров.
«Продам ретро-автомобиль, шоу-кар, авто для фотосессий. Эффектный внешний вид станет магнитом для внимания прохожих, потенциальных клиентов вашего автобизнеса. Подойдет для выездных фотосессий, свадебных кортежей, для всего, где нужна машина с изюминкой, богатой автомобильной историей и запоминающимся внешним видом», — говорится в объявлении.
ГАЗ-69 и его модификации производили с 1952 года по 1973 год. Машину ценили за прочность, простоту конструкции и проходимость. В народе автомобиль прозвали «козликом» из-за жесткой подвески — он подпрыгивал на каждой яме.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 300 тысяч выставили на продажу раритетную «Волгу».