gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Иллюстрация

Темно-зеленый ГАЗ за 1 млн. В Омске продают ретро-кабриолет

24 июня 2024, 08:59
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске выставили на продажу раритетный кабриолет ГАЗ за 1 млн

Машина была выпущена в 1971 году. Пробег составляет 50 тысяч километров.

В Омске за 1 млн рублей выставили на продажу темно-зеленый ГАЗ-69. Машина была выпущена в 1971 году. Пробег составляет 50 тысяч километров.

«Продам ретро-автомобиль, шоу-кар, авто для фотосессий. Эффектный внешний вид станет магнитом для внимания прохожих, потенциальных клиентов вашего автобизнеса. Подойдет для выездных фотосессий, свадебных кортежей, для всего, где нужна машина с изюминкой, богатой автомобильной историей и запоминающимся внешним видом», — говорится в объявлении.

ГАЗ-69 и его модификации производили с 1952 года по 1973 год. Машину ценили за прочность, простоту конструкции и проходимость. В народе автомобиль прозвали «козликом» из-за жесткой подвески — он подпрыгивал на каждой яме.

Фото: Дром

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 300 тысяч выставили на продажу раритетную «Волгу».

«Салон перетянут, как будто с завода». В Омске продают отреставрированную «Волгу»
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Авто#Автомобиль#Продажа#Страховка#Ретро#Свадьбы
Подпишитесь
Ждите июля. Омичи будут летать на «кукурузниках» в затопленный Усть-Ишим
Сегодня, 11:27
Стало известно, куда отправился работать экс-тренер омского «Авангарда» Хартли
Сегодня, 04:43
Заявление написано. В Омске обратились в полицию из-за вырубки деревьев на Ватутина
Сегодня, 07:52
Омичам, отказавшимся от туров в Крым после атаки на Севастополь, вернут деньги
Сегодня, 03:25
Будьте осторожны. На Омск надвигаются мощные дожди с грозой и шквалистый ветер
Сегодня, 08:23
Четвертый за полгода. В омском ресторане Темури Латарии снова сменился директор
Сегодня, 04:16