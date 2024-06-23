Участников «Королевы спорта» в Омской области накормят почти за 2,8 миллиона рублей

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Published Сегодня, 06:35
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В минувшую пятницу, 21 мая, на интернет-портале ЕИС «Закупки» появилась запись об аукционе, объявленном организаторами «Королевы спорта-2024» — спортивного праздника, проводимого в таре физкультурно-спортивным клубом «Урожай».
Согласно проекту контракта, на эти цели организаторы готовы потратить 2 миллиона 790 тысяч рублей. Как следует из договора, за эту сумму подрядчику предстоит обеспечить трехсменное питание (на 4200 человек в течение дня), предоставить столовые приборы, а также наладить все критически важные процессы: от закупки блюд до их подачи. К слову, контролировать свежесть будут особым образом: период от приготовления до подачи блюд должен быть не больше 2 часов.
Что касается меню, то оно очень разнообразно: повторяются только позиции напитков и кондитерских изделий. В остальном участников «Королевы спорта» в Таре ждет сбалансированное трехразовое питание по всем правилам. Всего, согласно контракту, питание одного участника в течение 4 дней праздника обойдется в сумму чуть больше 12 тыс рублей. Всего, по данным организаторов, в Тару приедет порядка 1400 спортсменов.
Напомним, ранее Город55 сообщал о пополнении транспортного парка омских чиновников — для этих целей была объявлена закупка 15 автомобилей марки УАЗ за 28 млн рублей.