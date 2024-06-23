Участников «Королевы спорта» в Омской области накормят почти за 2,8 миллиона рублей

Согласно проекту контракта, на эти цели организаторы готовы потратить 2 миллиона 790 тысяч рублей. Как следует из договора, за эту сумму подрядчику предстоит обеспечить трехсменное питание (на 4200 человек в течение дня), предоставить столовые приборы, а также наладить все критически важные процессы: от закупки блюд до их подачи. К слову, контролировать свежесть будут особым образом: период от приготовления до подачи блюд должен быть не больше 2 часов.