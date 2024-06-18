Омск вошел в число лидеров среди городов РФ с лучшими жилищными условиями

Уверенные показатели по «Жилищным условиям», а также «Доходу и работе», которые демонстрирует Омск, складываются как из объективных показателей — например, объема инвестиций в основной капитал, наличия и разнообразия вакансий, активности в запуске нового бизнеса, — так и по результатам опросов жителей. Комплексная оценка с фокусом на запросы обычной семьи горожан востребована управленцами и бизнесом для оценки эффектов от проектов и программ и определения лучших решений для их тиражирования, — пояснил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин