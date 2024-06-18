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Updated Сегодня, 11:35

Омск вошел в число лидеров среди городов РФ с лучшими жилищными условиями

Омск вошел в число лидеров среди городов РФ с лучшими жилищными условиями

18 июня 2024, 11:33
Фото: gorod55.ru
Согласно данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, Омск вошел в число лидеров среди российских городов с лучшими жилищными условиями.

Наличие качественного, благоустроенного и доступного жилья в Омске оценивается в 57,7 балла при среднем для других российских городов показателе в 54,8 балла. Темпы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в муниципалитете вдвое превышают общий показатель по стране: 41% против 22,7%. Удовлетворенность жилищными условиями в Омске жители оценили в 3,27 балла из 4 возможных, что выше среднего по городам Индекса.

Кроме того, возможности для заработка и профессионального развития омичи оценивают почти в 58 баллов при среднем для других городов показателе в 52 балла. Удовлетворенность своей работой достигла 3,13 балла из 4 максимальных. При этом средний показатель для других городов — 3,08 балла.

Отметим, Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 300 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.

Уверенные показатели по «Жилищным условиям», а также «Доходу и работе», которые демонстрирует Омск, складываются как из объективных показателей — например, объема инвестиций в основной капитал, наличия и разнообразия вакансий, активности в запуске нового бизнеса, — так и по результатам опросов жителей. Комплексная оценка с фокусом на запросы обычной семьи горожан востребована управленцами и бизнесом для оценки эффектов от проектов и программ и определения лучших решений для их тиражирования, — пояснил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин

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