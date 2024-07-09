Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Поводом для новой волны обсуждения стал приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Он переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и прибыл в столицу России, чтобы обсудить детали урегулирования конфликта между странами. Москва в свою очередь заявила, что готова закончить СВО.
Отметим, что с середины лета Орбан является председателем ЕС. Он предложил Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией, что вызвало споры. В начале июля в Киев также приезжала американская двухпартийная делегация и пообещала продолжать поддерживать Украину, даже если действующий президент отойдет от аппарата управления.
Зеленский не поддержал предложение Орбана возобновить переговоры с Россией, хотя Орбан отмечал, как это важно для выхода из положения. Кстати, бывший президент США Дональд Трамп уже говорил о том, что хотел бы помочь закончить спецоперацию. Он пообещал завершить СВО за сутки. По мнению Орбана, у Украины уже нет ресурсов.
После этого состоялись переговоры Орбана и президента России Владимира Путина в Кремле, но анонса не было. Брюссель отреагировал положительно на поездку в Киев, а вот в Москву — не совсем. Руководители ЕС осудили этот шаг.
Помимо переговоров с представителями враждующих стран Орбан поддерживает связь с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине. Он обсудит вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине. Орбан планирует посетить Китай за день до саммита НАТО в Вашингтоне. На последнем мероприятии будет обсуждаться поддержка Украины.
Многие начинают понимать, что выйти из конфликта дипломатическим путем можно только при соблюдении условий российского лидера. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис.
Есть прогноз по поводу окончания спецоперации. Командир отряда специального назначения «Ахмат» и заместитель начальника Минобороны РФ по военно-политической работе Апти Алаудинов предполагает, что конфликт России и Украины завершится этой осенью. Иного мнения воекорр Александр Коц. По его мнению, СВО не получится закончить к наступлению холодов.
Ирландский журналист Чей Боуз при этом считает, что мирным путем конфликт России и Украины не закончится. Вместе с тем Орбан пытается договориться с лидерами стран о помощи в прекращении огня на Украине. Его позиция явно отличается от позиции ЕС в целом.