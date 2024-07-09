Как Орбан собирается помочь закончить конфликт России и Украины к осени

Зеленский не поддержал предложение Орбана возобновить переговоры с Россией, хотя Орбан отмечал, как это важно для выхода из положения. Кстати, бывший президент США Дональд Трамп уже говорил о том, что хотел бы помочь закончить спецоперацию. Он пообещал завершить СВО за сутки. По мнению Орбана, у Украины уже нет ресурсов.