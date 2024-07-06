Повышение зарплат и индексация пенсий: какие изменения вступают в силу с июля в РФ

Posted Вчера, 21:24
Published Вчера, 21:24
Modified Вчера, 21:26
Updated Вчера, 21:26
Новые меры поддержки нуждающимся вводят с середины лета 2024 года. Для этой категории граждан отменяются издержки при оплате ЖКХ. Также пенсионерам и бюджетникам проиндексируют выплаты и предусмотрят льготы на перелеты.
Для этого планируется ввод новых акцизов и обсуждение новой системы начисления НДФЛ. Кроме того, в России с июля должны ограничить выдачу кредитов и займов потенциальным заемщикам с высокой кредитной нагрузкой.
Два года назад последний раз индексировали платы за жилищно-коммунальные услуги. Теперь правительство РФ вновь планирует это сделать. Индексация тарифов в отдельных населенных пунктах внутри региона может быть выше, но не более предельного отклонения. В среднем по России рост цен на ЖКХ составит около 9,8%.
В России появился риск невыплат и закредитованности, из-за чего Центробанк бьет тревогу, ведь увеличивается объем кредитов и займов под высокие проценты. Поэтому с июля в России будут повышенные надбавки к коэффициентам риска по автокредитам для заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50%.
Хорошая новость для обманутых мошенниками граждан. С 24 июля банки будут обязаны возвращать украденные средства клиентам. Условие для этого: перевод денег без согласия владельцев карт.
С 1 июля оформление госпошлины для взрослого стоит 6 тыс рублей, а для ребенка — 3 тыс рублей. При желании оформить загранпаспорт нового образца можно воспользоваться порталом «Госуслуги» или посетить МФЦ.
«Мир» вводит новый МСС-код и интерчейндж в размере 0,5%. Эти операции рассматривались как платежи в адрес торгово-сервисных предприятий. Теперь для всех видов карт будет один тариф.
Для получения накопительной пенсии теперь нужно, чтобы ежемесячная выплата составляла не более 10% от федерального прожиточного минимума на пенсионера. В этом году он находится на уровне 13 290 рублей.
Банковскую комиссию при оплате ЖКУ могут теперь не платить пенсионеры, ветераны боевых действий, взрослые члены многодетных семей, члены семьи погибших участников боевых действий, ветераны с инвалидностью, люди с инвалидностью. Комиссию не нужно будет платить и при погашении штрафов.
Прибавка с середины лета полагается работникам сферы образования и здравоохранения. Это касается сотрудников бюджетных учреждений — наставников, руководителей, учителей и медицинских работников.
80-летний граждане России будут получать с середины лета повышенную фиксированную выплату, которая прилагается к страховой пенсии. Так, в этом году она равняется 8134,88 рублям. Предполагается, что с июля размер выплаты удвоится и достигнет 16 268,66 рублей.
С 1 июля 2024 года при расчете пособия по безработице будут рассчитывать средний заработок за последние три месяца работы. Если в это время человек не получал зарплату, уходил на больничный, то будут учитывать другой период работы за последний год.
С 1 июля льготная ипотека под 8% годовых завершится. Крупные банки больше не принимают заявки, чтобы успеть выдать одобренные кредиты.
Это произошло из-за повышения стоимости недвижимости на первичном рынке, из-за разрыва цен жилья, а также по причине использования льготной ипотеки для инвестиций, а не улучшения условия жилья. Кроме того, льготную ипотеку отменили, потому что достигнуты цели по поддержке строительства и повышению доступности жилья в пандемию.