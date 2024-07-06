gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Вчера, 21:24

Published Вчера, 21:24

Modified Вчера, 21:26

Updated Вчера, 21:26

иллюстрация

Повышение зарплат и индексация пенсий: какие изменения вступают в силу с июля в РФ

5 июля 2024, 21:24
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Новый месяц принес с собой существенные изменения в законе, которые касаются большинства жителей России. Индексация пенсий, отмена банковских комиссий и другое — в материале Города55.

Перечень основных изменений в России с 1 июля

Новые меры поддержки нуждающимся вводят с середины лета 2024 года. Для этой категории граждан отменяются издержки при оплате ЖКХ. Также пенсионерам и бюджетникам проиндексируют выплаты и предусмотрят льготы на перелеты.

Для этого планируется ввод новых акцизов и обсуждение новой системы начисления НДФЛ. Кроме того, в России с июля должны ограничить выдачу кредитов и займов потенциальным заемщикам с высокой кредитной нагрузкой.

Индексация платежей за ЖКУ

Два года назад последний раз индексировали платы за жилищно-коммунальные услуги. Теперь правительство РФ вновь планирует это сделать. Индексация тарифов в отдельных населенных пунктах внутри региона может быть выше, но не более предельного отклонения. В среднем по России рост цен на ЖКХ составит около 9,8%.

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: gorod55.ru

Надбавки для закредитованных заемщиков по кредитам

В России появился риск невыплат и закредитованности, из-за чего Центробанк бьет тревогу, ведь увеличивается объем кредитов и займов под высокие проценты. Поэтому с июля в России будут повышенные надбавки к коэффициентам риска по автокредитам для заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50%.

Возмещение похищенных денег со счета банка

Хорошая новость для обманутых мошенниками граждан. С 24 июля банки будут обязаны возвращать украденные средства клиентам. Условие для этого: перевод денег без согласия владельцев карт.

Увеличение госпошлины за загранпаспорт

С 1 июля оформление госпошлины для взрослого стоит 6 тыс рублей, а для ребенка — 3 тыс рублей. При желании оформить загранпаспорт нового образца можно воспользоваться порталом «Госуслуги» или посетить МФЦ.

Комиссия 0,5% для погашения микрозаймов с помощью карт «Мир»

«Мир» вводит новый МСС-код и интерчейндж в размере 0,5%. Эти операции рассматривались как платежи в адрес торгово-сервисных предприятий. Теперь для всех видов карт будет один тариф.

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: gorod55.ru

Упрощение правил назначения накопительной пенсии

Для получения накопительной пенсии теперь нужно, чтобы ежемесячная выплата составляла не более 10% от федерального прожиточного минимума на пенсионера. В этом году он находится на уровне 13 290 рублей.

Отмена банковских комиссий за оплату ЖКУ

Банковскую комиссию при оплате ЖКУ могут теперь не платить пенсионеры, ветераны боевых действий, взрослые члены многодетных семей, члены семьи погибших участников боевых действий, ветераны с инвалидностью, люди с инвалидностью. Комиссию не нужно будет платить и при погашении штрафов.

Повышение зарплаты в регионах

Прибавка с середины лета полагается работникам сферы образования и здравоохранения. Это касается сотрудников бюджетных учреждений — наставников, руководителей, учителей и медицинских работников.

Индексация пенсий с 1 июля 2024 года

80-летний граждане России будут получать с середины лета повышенную фиксированную выплату, которая прилагается к страховой пенсии. Так, в этом году она равняется 8134,88 рублям. Предполагается, что с июля размер выплаты удвоится и достигнет 16 268,66 рублей.

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: gorod55.ru

Новый способ расчета пособия по безработице

С 1 июля 2024 года при расчете пособия по безработице будут рассчитывать средний заработок за последние три месяца работы. Если в это время человек не получал зарплату, уходил на больничный, то будут учитывать другой период работы за последний год.

Отмена льготной ипотеки на новостройки для всех

С 1 июля льготная ипотека под 8% годовых завершится. Крупные банки больше не принимают заявки, чтобы успеть выдать одобренные кредиты.

Это произошло из-за повышения стоимости недвижимости на первичном рынке, из-за разрыва цен жилья, а также по причине использования льготной ипотеки для инвестиций, а не улучшения условия жилья. Кроме того, льготную ипотеку отменили, потому что достигнуты цели по поддержке строительства и повышению доступности жилья в пандемию.

Госдума приняла закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Политика#Общество#Индексация пенсий#Пенсионеры#Россия#Центробанк#Зарплата#Безработица#Бюджетники#Закон#Банк#Новости#Коммуналка#Увеличение зарплат#Загранпаспорт#Федеральный закон#Льготная ипотека#Оплата услуг
Подпишитесь
Все-таки остановили. Стройку на Пригородной прекратили под контролем приставов
Вчера, 10:21
Шок. Повалилась с турника. Девятилетняя девочка умерла на глазах у омичей на Левобережье
Вчера, 13:04
Пост сдал — пост принял. В омском ресторане Темури Латарии появился новый директор
Вчера, 05:17
«Расходимся, права не нарушены»: прокуратуру не заинтересовал снос елей у ТЦ «Омский»
Вчера, 12:02
«Вы вообще это чучело видели?»: омский боец Шлеменко — о нападении на рэпера Кишлака
Вчера, 09:38
Есть замена. Известно о возможной отставке Винникова с поста главы омского следкома
Вчера, 09:04