Дела возбуждены. В сибирском городе обрушились четыре этажа дворца творчества

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Накануне, в кузбасском городе Белово обрушилось сразу четыре этажа дворца детского творчества на улице Советской. Незадолго до происшествия успели закончиться занятия в детском школьном лагере, поэтому никто из детей не пострадал.
После инцидента, как сообщает портал «Сибдепо», следователи завели два уголовных дела из-за халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По предварительной информации следкома, перекрытия и стены здания рухнули с первого по четвертый этаж. Посетители дворца творчества были своевременно эвакуированы.
На месте обрушения работала следственная группа под руководством руководителя следственного отдела по г. Белово, а также и. о. прокурора города Белово Василий Корнеев.