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Дела возбуждены. В сибирском городе обрушились четыре этажа дворца творчества

5 июля 2024, 03:31
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Сибири после обрушения Беловского дворца творчества возбудили уголовные дела

В момент обрушения в дворце творчества уже не было детей, так как занятия успели завершиться.

Накануне, в кузбасском городе Белово обрушилось сразу четыре этажа дворца детского творчества на улице Советской. Незадолго до происшествия успели закончиться занятия в детском школьном лагере, поэтому никто из детей не пострадал.

После инцидента, как сообщает портал «Сибдепо», следователи завели два уголовных дела из-за халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительной информации следкома, перекрытия и стены здания рухнули с первого по четвертый этаж. Посетители дворца творчества были своевременно эвакуированы.

На месте обрушения работала следственная группа под руководством руководителя следственного отдела по г. Белово, а также и. о. прокурора города Белово Василий Корнеев.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Следственный комитет#Россия#Дети#Уголовное дело#Новости#Кемеровская область#Обрушение#Кузбасс#Дворец творчества
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