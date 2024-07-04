Без денег. Пожилой омичке с инвалидностью грозят выселением из единственного жилья

Малоимущая пенсионерка получила в 2018 году муниципальное жилье, подписав договор коммерческого найма на пять лет. Из-за невозможности оплачивать квартиру женщина накопила долги, а взыскивают задолженность с нее через пенсию. Более того, в мае этого года женщина получила извещение, что ее будут выселять из единственного жилья.