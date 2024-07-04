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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

иллюстрация

Без денег. Пожилой омичке с инвалидностью грозят выселением из единственного жилья

4 июля 2024, 15:29
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Пожилой омичке с инвалидностью грозят выселением из единственного жилья

Женщина при этом лишается части пенсии из-за долгов.

Жительница Омской области обратилась к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину. Известно, что она является инвалидом. Подробности истории рассказали в информационном центре СК России.

Малоимущая пенсионерка получила в 2018 году муниципальное жилье, подписав договор коммерческого найма на пять лет. Из-за невозможности оплачивать квартиру женщина накопила долги, а взыскивают задолженность с нее через пенсию. Более того, в мае этого года женщина получила извещение, что ее будут выселять из единственного жилья.

«Несмотря на статус малоимущей, ей отказывают в предоставлении нового жилого помещения по договору социального найма, вновь предлагая вариант на коммерческой основе. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — отметили следователи.

Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад по этой ситуации. В региональном следкоме должны организовать процессуальную проверку.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Пенсионерка#Квартира#Малоимущие#Новости#Александр Бастрыкин#Выселение#Нарушение жилищных прав#Жилищные условия
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