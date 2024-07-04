Без денег. Пожилой омичке с инвалидностью грозят выселением из единственного жилья

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Жительница Омской области обратилась к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину. Известно, что она является инвалидом. Подробности истории рассказали в информационном центре СК России.
Малоимущая пенсионерка получила в 2018 году муниципальное жилье, подписав договор коммерческого найма на пять лет. Из-за невозможности оплачивать квартиру женщина накопила долги, а взыскивают задолженность с нее через пенсию. Более того, в мае этого года женщина получила извещение, что ее будут выселять из единственного жилья.
«Несмотря на статус малоимущей, ей отказывают в предоставлении нового жилого помещения по договору социального найма, вновь предлагая вариант на коммерческой основе. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — отметили следователи.
Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад по этой ситуации. В региональном следкоме должны организовать процессуальную проверку.