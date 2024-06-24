Глава ГК «Титан» рассказал о перспективах развития и итогах ПМЭФ-2024

Сутягинский отметил, что в настоящее время компания работает над семью проектами по импортозамещению в области мало- и среднетоннажной химии, пишет newizv.ru. Из них три будут введены в промышленное производство в текущем году: метионин, изофорон и полибутилентерефталат. Причем последние два продукта не производятся в России, и «Титан» сможет полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка.