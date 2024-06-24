Глава ГК «Титан» рассказал о перспективах развития и итогах ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
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Updated Сегодня, 13:34
Сутягинский отметил, что в настоящее время компания работает над семью проектами по импортозамещению в области мало- и среднетоннажной химии, пишет newizv.ru. Из них три будут введены в промышленное производство в текущем году: метионин, изофорон и полибутилентерефталат. Причем последние два продукта не производятся в России, и «Титан» сможет полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка.
В 2025 году предприятие «Титан» начнет производство силикагелей и силиказолей в Дзержинске Нижегородской области, а годом позднее в Пскове будет построена вторая очередь производства ПЭТ/ПБТ.
Среди проектов последних лет — модернизация производства фенол-ацетона и метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). В настоящее время группа «Титан» обладает крупнейшими мощностями в России по производству этих продуктов.
Из-за дефицита антисептиков и спиртосодержащих средств в 2021 году было запущено производство изопропилового спирта — мощность предприятия составляет 60 тысяч тонн продукции высокого качества в год. Этот продукт является основой для лакокрасочной, медицинской, химической, нефтеперерабатывающей и авиационной промышленности.
В текущем году инвестиции компании будут увеличены до 15 миллиардов рублей, то есть в два раза. Все реализуемые компанией проекты оцениваются свыше 350 миллиардов рублей. По итогам текущего года планируется увеличить объем выпуска продукции до 800 тысяч тонн, а выручка ожидается на уровне 60 миллиардов рублей.
Глава ГК «Титан» отметил, что в рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году были заключены важные соглашения. Одним из таких является договор о сотрудничестве с Газпромбанком как со стратегическим партнером по реализации проекта ЭП-600 в Омской области».
Также было подписано трехстороннее соглашение между группой «Титан», Акционерным Банком «РОССИЯ» и правительством Омской области, целью которого является подготовка и реализация инвестиционных проектов в области мало- и среднетоннажной химии.
Сутягинский подчеркнул, что важно достичь технологического лидерства в химической отрасли. Компания активно реализует проекты, создает собственную научную базу, развивает инновационные технологические решения и формирует кадровый резерв. В регионах присутствия группы «Титан» открываются инжиниринговые центры для научных исследований, разработки и интеграции в производство современной полимерной продукции.
Такой инновационный кластер уже успешно работает в Омске. На сегодняшний день ведутся работы по открытию аналогичного центра в Пскове. Сутягинский выразил уверенность, что такие центры станут инструментом технологического развития химической промышленности.