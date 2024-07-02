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В настоящее время в селе Новоуйка установили временнуб переправу

В омском селе, где гроб перевозили через реку, будут проектировать мост

2 июля 2024, 07:53
Фото: Глава Седельниковского района Владимир Жилин
В настоящее время в селе Новоуйка установили временнуб переправу
В настоящее время в Новоуйке восстановили временную переправу через реку Шайтанка.

Глава Седельниковского района Владимир Жилин рассказал, когда в селе Новоуйка появится мост. Накануне, 1 июля местные жители сообщили в соцсетях, что из-за отсутствия переправы, гроб с телом ветерана ВОВ и ритуальные принадлежности пришлось доставлять через реку на лодке.

«На сегодняшний день временная переправа восстановлена. В настоящее время выполнятся проектирование двух мостов: в селе Седельниково и в селе Кейзес. Мост в селе Новоуйка запланирован к проектированию на 2025 год. Ориентировочная стоимость проекта составит 6-7 млн рублей», — рассказал Жилин.

Местные жители возмутились, что перевозка покойного через реку могла окончиться плохо, так как был риск опрокидывания гроба. Глава района сообщил, что мост в Новоуйке разрушился 15 лет назад, и работала временная переправа. Однако ее размыло весной из-за повышения уровня воды в реке Шайтанке.

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#Евгений Игишев#Общество#Мост#Кладбище#Седельниковский район#Переправа
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