В омском селе, где гроб перевозили через реку, будут проектировать мост

Местные жители возмутились, что перевозка покойного через реку могла окончиться плохо, так как был риск опрокидывания гроба. Глава района сообщил, что мост в Новоуйке разрушился 15 лет назад, и работала временная переправа. Однако ее размыло весной из-за повышения уровня воды в реке Шайтанке.