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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

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Магнитная буря посреди недели накроет Омскую область и вызовет головную боль

2 июля 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney
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Пик активности придется в ночь со среды на четверг.

Омскую область в ночь с 3 на 4 июля накроет магнитная буря. Такой прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Пик магнитной активности придется на ночные часы, но утром магнитосфера также будет оставаться возбужденной.

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Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Согласно долгосрочному прогнозу, магнитную бурю также стоит ждать к концу месяца — 28 июля.

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Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури могут вызвать недомогания у метеозависимых людей: головные боли, бессонницу или сонливость, повышение артериального давления.

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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Прогноз#Магнитная буря#Головная боль
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