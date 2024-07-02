Магнитная буря посреди недели накроет Омскую область и вызовет головную боль

Омскую область в ночь с 3 на 4 июля накроет магнитная буря. Такой прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Пик магнитной активности придется на ночные часы, но утром магнитосфера также будет оставаться возбужденной.