Магнитная буря посреди недели накроет Омскую область и вызовет головную боль

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Омскую область в ночь с 3 на 4 июля накроет магнитная буря. Такой прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Пик магнитной активности придется на ночные часы, но утром магнитосфера также будет оставаться возбужденной.
Согласно долгосрочному прогнозу, магнитную бурю также стоит ждать к концу месяца — 28 июля.
Магнитные бури могут вызвать недомогания у метеозависимых людей: головные боли, бессонницу или сонливость, повышение артериального давления.