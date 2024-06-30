Омский «отважный дом». Активисты «Том Сойер Феста» восстановят старинное здание

По словам организаторов фестиваля, элементы декора дома «намекают» на его более чем столетний возраст: предположительной датой постройки называют период с 1905 по 1910 годы. К слову, на такие выводы волонтеров проекта натолкнул декор здания: он одновременно лаконичен и насыщен, но при том, не лишен стиля «модерн», хоть его и нужно разглядеть в некоторых деталях.