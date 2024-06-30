Омский «отважный дом». Активисты «Том Сойер Феста» восстановят старинное здание

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
По информации официальной интернет-страницы «Том Сойер Фест», участники фестиваля определились с новой локацией сезона, которую ожидает реконструкция: дом №104 по Октябрьской улице.
Как отмечается, работы взять дом в работу планировалось еще в 2019 году, но тогда в здании не нашлось места для штаба работ. Однако спустя пять лет дом все-таки попадет в руки реставраторов: одно из помещений временно пустует и штаб разместили именно там.
По словам организаторов фестиваля, элементы декора дома «намекают» на его более чем столетний возраст: предположительной датой постройки называют период с 1905 по 1910 годы. К слову, на такие выводы волонтеров проекта натолкнул декор здания: он одновременно лаконичен и насыщен, но при том, не лишен стиля «модерн», хоть его и нужно разглядеть в некоторых деталях.
Примечательно, что дому уже дали даже небольшое прозвище — «Отважный»: современные постройки как будто обхватывают дом со всех сторон, но дом не сдается, не смотря на все «движения» большого города.
Напомним, небольшой ремонт ждет и другое историческое здание Омска — правда, чуть «помоложе»: