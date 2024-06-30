gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Дом, ставший объектом для 6 сезона феста

Омский «отважный дом». Активисты «Том Сойер Феста» восстановят старинное здание

30 июня 2024, 10:35
Фото: Официальная интернет-страница «Том Сойер Фест» в социальной сети «ВКонтакте»
Дом, ставший объектом для 6 сезона феста

В Омске восстановят дом, построенный в начале XX века

Совсем скоро в Омске стартует шестой сезон «Том Сойер Феста» — всероссийского фестиваля восстановления исторической среды. И его участники уже определились с новым объектом — им стал дом дореволюционной постройки на Октябрьской улице.

По информации официальной интернет-страницы «Том Сойер Фест», участники фестиваля определились с новой локацией сезона, которую ожидает реконструкция: дом №104 по Октябрьской улице.

Как отмечается, работы взять дом в работу планировалось еще в 2019 году, но тогда в здании не нашлось места для штаба работ. Однако спустя пять лет дом все-таки попадет в руки реставраторов: одно из помещений временно пустует и штаб разместили именно там.

По словам организаторов фестиваля, элементы декора дома «намекают» на его более чем столетний возраст: предположительной датой постройки называют период с 1905 по 1910 годы. К слову, на такие выводы волонтеров проекта натолкнул декор здания: он одновременно лаконичен и насыщен, но при том, не лишен стиля «модерн», хоть его и нужно разглядеть в некоторых деталях.

Примечательно, что дому уже дали даже небольшое прозвище — «Отважный»: современные постройки как будто обхватывают дом со всех сторон, но дом не сдается, не смотря на все «движения» большого города.

Напомним, небольшой ремонт ждет и другое историческое здание Омска — правда, чуть «помоложе»:

Срок до октября. В Омске готовы потратить 18 млн на ремонт крыши Левобережного рынка
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омск#Новости#Архитектура#Волонтеры#Реставрация#Том Сойер Фест#Историческая среда#Октябрьская улица#Дом дореволюционной постройки#Декор#Модерн
Подпишитесь
Паузы в водоснабжении, самолет в Усть-Ишим и подорожание проезда. Главные темы недели
Сегодня, 10:00
Где лучшие тусовки? Как в Омске отметили День молодежи-2024
Сегодня, 05:34
Паника на рынке? Что будет с ценами на квартиры в Омске после отмены льготной ипотеки
Вчера, 06:46
Глава Омского района разберется в ситуации с грубым общением своего подчиненного
Сегодня, 08:35
Мощные ливни и град. На территории Омска и области объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 12:05
Но не билеты. В расписании омского аэропорта появилась запись о полете в Усть-Ишим
Сегодня, 05:52