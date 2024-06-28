Срок до октября. В Омске готовы потратить 18 млн на ремонт крыши Левобережного рынка

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
МУП г. Омска «Муниципальные рынки» ищет подрядчика, который займется капитальным ремонтом кровли здания Левобережного рынка. Сейчас от потенциальных исполнителей принимают заявки на участие в аукционе.
За ремонт крыши здания на проспекте Комарова готовы заплатить 17,86 млн рублей. К капремонту подрядчик, по условиям договора, должен приступить в течение пяти дней с даты заключения договора. На выполнение работы у него будет только 70 дней после приема стройплощадки.
Согласно аукционной документации, сначала подрядчик займется демонтажем конструкций световых фонарей, разбором конструкций кровли до несущего профнастила, существующей системы водостока и затем уже возведет новую кровлю. Итоги аукциона подведут 16 июля.