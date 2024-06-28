Срок до октября. В Омске готовы потратить 18 млн на ремонт крыши Левобережного рынка

За ремонт крыши здания на проспекте Комарова готовы заплатить 17,86 млн рублей. К капремонту подрядчик, по условиям договора, должен приступить в течение пяти дней с даты заключения договора. На выполнение работы у него будет только 70 дней после приема стройплощадки.