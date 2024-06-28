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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Омске выделили почти 18 млн рублей на ремонт крыши Левобережного рынка

Срок до октября. В Омске готовы потратить 18 млн на ремонт крыши Левобережного рынка

28 июня 2024, 09:32
Фото: yandex.ru/maps

В Омске выделили почти 18 млн рублей на ремонт крыши Левобережного рынка

Подрядчика выберут в середине июля, на выполнение работы у него будет 70 дней.

МУП г. Омска «Муниципальные рынки» ищет подрядчика, который займется капитальным ремонтом кровли здания Левобережного рынка. Сейчас от потенциальных исполнителей принимают заявки на участие в аукционе.

За ремонт крыши здания на проспекте Комарова готовы заплатить 17,86 млн рублей. К капремонту подрядчик, по условиям договора, должен приступить в течение пяти дней с даты заключения договора. На выполнение работы у него будет только 70 дней после приема стройплощадки.

Согласно аукционной документации, сначала подрядчик займется демонтажем конструкций световых фонарей, разбором конструкций кровли до несущего профнастила, существующей системы водостока и затем уже возведет новую кровлю. Итоги аукциона подведут 16 июля.

Омские «Муниципальные рынки» включили в программу приватизации
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Капремонт#Аукцион#Подрядчик#Рынок#Новости#Крыша#Муниципальные рынки
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