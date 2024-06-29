По плану. Больше 2,5 тысяч потерпевших от паводка в Омской области получили матпомощь

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, как продвигается материальная помощь тем, кто пострадал от паводка. Информация появилась в его Telegram-канале.
Пострадавшие от весеннего паводка в северной части Омской области получают единовременную выплату в размере 10 тыс рублей. По данным Виталия Хоценко, денежные средства уже переданы 2 682 сельчанам.
Также известно, что денежную компенсацию в размере 50 и 100 тыс рублей получили 37 человек. Выплаты производились на фоне частичной или полной утраты имущества.
Комиссии продолжают работу по оценке ущерба, который нанесла стихия, уточнил глава региона. Тем временем сотрудники регионального МЧС продолжают ездить к жителям Омской области, у кого лишь недавно появился доступ к своим жилищам. Дело в том, что вода до сих пор не отступает от домов. Так происходит в Усть-Ишимском районе.