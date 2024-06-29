По плану. Больше 2,5 тысяч потерпевших от паводка в Омской области получили матпомощь

Комиссии продолжают работу по оценке ущерба, который нанесла стихия, уточнил глава региона. Тем временем сотрудники регионального МЧС продолжают ездить к жителям Омской области, у кого лишь недавно появился доступ к своим жилищам. Дело в том, что вода до сих пор не отступает от домов. Так происходит в Усть-Ишимском районе.