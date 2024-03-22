Два проекта. Как на самом деле хотят благоустроить пространство у омского «Химика»

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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В понедельник, 18 марта, «Центр компетенций по вопросам городской среды» опубликовал концепцию реконструкции территории у молодежного центра «Химик». Архитекторы вдохновлялись образами из химической науки и интерьером самого «Химика».
Правда, уже на следующий день выяснилось, что благоустраивать пространство в Нефтяниках собираются совсем по другому проекту — от омского минспорта. Именно этот вариант в январе 2024-го презентовали заместителю руководителя «Росмолодежи» Дамиру Фаттахову, и он его с учетом небольших замечаний и пожеланий поддержал.
Архитекторы и простые омичи сейчас активно обсуждают оба сильно различающихся проекта, отдавая предпочтение чаще концепции центра Сокина. Город55 попытался разобраться, зачем две независимые структуры разрабатывали проект для одного объекта, и какой вариант будут реализовывать на деле.
Как рассказал Городу55 директор «Центра компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин, разработка концепции благоустройства территории ОМЦ «Химик» заняла у них около месяца: справились за февраль.
Автором концепции выступил Дмитрий Смирнов. Вдохновлялись разработчики образами из химической науки, темой бензольного кольца и интерьером дворца «Химик».
Согласно концепции «Центра компетенций», на потерявшей «былую парадность» территории хотели восстановить мощение на площади, сделать перед зданием амфитеатры, кинолекторий, обзорную площадку, качели, летнее кафе и сухой фонтан. Предусматривалось сезонное использование территории. Например, зимой перед «Химиком» мог бы появиться каток, новогодняя елка и снежные скульптуры, а летом — лекторий, торговые ярмарки и фудкорт.
«Мы слышали, что планируется к благоустройству и развитию дворец культуры „Химик“, что будет ремонтироваться само здание и благоустраиваться прилегающая территория. Решили подготовить нашу точку зрения, еще один вариант, который как раз и опубликовали в официальной группе центра, чтобы была информация и о таком проекте», — прокомментировал Городу55 Алексей Сокин.
Как отметил директор «Центра компетенций», их проект учитывает исторический контекст территории городка Нефтяников, градостроительный анализ с точки зрения генплана, правил землепользования, проекта планировки и проекта межевания, а также особый стиль советского конструктивизма. Именно в этом стиле как раз сделан сам ДК «Химик» и прилегающая к нему территория.
«Нам хотелось бы услышать мнение пользователей, балансодержателя, с которым мы уже пообщались, главного распределителя средств, коим является министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта. Чья концепция реальна, интересна для молодежи, где ребятам было бы комфортно — в новом стиле и образе с яркими тонами, который предложило минспорта, или плавный, экологичный формат, спокойное место, которое предлагаем мы. Возможно будет некий компромисс. Сейчас мы за то, чтобы познакомиться с двумя концепциями, а дальше посмотрим», — уточнил Сокин.
Руководитель «Центра компетенций» также уточнил, что учреждение планирует программу благоустройства на пять лет вперед, поэтому им важно понимать, какие пространства уже обновлены, какие только будут благоустраиваться, через какие источники финансирования возможно выполнить работы.
Презентация другой концепции — от регионального минспорта — для большей массы омичей прошла незаметно. Напомним, как вообще развивались события. В 2023 году Омская область стала одним из победителей всероссийского конкурса «Регион для молодых» и выиграла более 124 млн рублей на ремонт ОМЦ «Химик», городского центра «ДОМ» и проведение молодежных мероприятий в 2024 году.
Визуализацию проекта создания «Дома молодежи» на базе «Химика» министерство разрабатывало, опираясь на требования Росмолодежи. 29 января Иван Колесник презентовал эту концепцию заместителю руководителя Росмолодежи Дамиру Фаттахову.
«Концепция получила высокую оценку, Дамир Ильдусович и федеральные эксперты высказали свои предложения по доработке проекта, но они не предполагали каких-то принципиальных кардинальных решений, а носили рекомендательный характер», — отметили в пресс-службе ведомства.
Так как в пространство хотят привлечь молодежь, одно из пожеланий Фаттахова было — оборудовать и сделать внутренние пространства максимально отвечающими требованиям молодежи. Предложения, которые носили рекомендательный характер, в минспорта предпочли не разглашать.
Обновление «Химика» и городского центра «ДОМ», как сообщили Городу55 в пресс-службе ведомства, проведут в этом году. В молодежном центре «Химик» по планам отремонтируют входную группу и создадут семь современных молодежных пространств.
«Мы хотим сделать территорию у Химика функциональным пространством, которое может трансформироваться в место для проведения массовых молодежных мероприятий, которые могли бы объединять несколько тысяч человек», — уточнили в минспорта.
Судя по эскизам проекта, на крыше здания «Химика» появится большая надпись «Омск». В оформлении будет преобладать фиолетовый цвет: именно этот факт вызвал больше всего критики. Такие яркие цвета, по мнению омичей, больше ассоциируются с детским садом.
Площадь оставили свободной, видимо, чтобы можно было проводить мероприятия. Как и в прошлой концепции в этом варианте допускают проведение зимних мероприятий с установкой елки и созданием катка. Для прогуливающихся рядом с «Химиком» омичей решили создать зону отдыха со скамейками.
В настоящий момент молодежный центр «Химик» уже заключил два договора на проведение полного технического инструментального обследования конструкций зданий и на разработку проектно-сметной документации по результатам техобследования с разработкой дизайн-проекта. После этого проект пройдет все необходимые экспертизы и согласования. Правда, на портале госзакупок никаких заключенных договоров найти не удалось, а в минспорта подрядчиков и стоимость работ по контрактам оперативно не озвучили.
Ситуации, когда для благоустройства какой-либо территории разрабатывают сразу несколько проектов, иногда случаются. Достаточно, вспомнить недавний пример с аэропортом «Омск-Федоровка»: представители архитектурно-градостроительного совета сначала отобрали четыре проекта из семи, подготовленных ведущими российскими архитектурными бюро. А затем путем народного голосования жители Омской области определят уже самый лучший вариант.
Но аэропорт в Федоровке и молодежный центр «Химик» — объекты разного масштаба. Поэтому разработку проектов благоустройства для последнего двумя независимыми структурами омичи посчитали странной. В минспорта к тому же Городу55 сообщили, что они не знают, по какой причине разрабатывалась другая концепция благоустройства территории у «Химика».
Вопрос, возможен ли вариант с обсуждением плюсов и минусов обеих концепций и организация, например, голосования за тот или иной вариант, в омском министерстве спорта, физической культуры и молодежи оставили без ответа. Но речи о заимствовании удачных решений из проекта «Центра компетенций» Сокина похоже не идет.
«Ремонт областного молодежного центра „Химик“ и благоустройство территории вокруг него будут выполняться в едином стиле в соответствии с требованиями Росмолодежи», — подчеркнули в пресс-службе минспорта.
В заключении отметим, что проект благоустройства пространства у «Химика» пока не утвердили окончательно. Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева уточнила, что проект еще в работе, те эскизы, которые были опубликованы, это только первые варианты. А значит небольшой шанс, что понравившуюся архитекторам и омичам лаконичную и спокойную концепцию «Центра компетенций» с большим функциональным наполнением могут принять во внимание.