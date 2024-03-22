Два проекта. Как на самом деле хотят благоустроить пространство у омского «Химика»

В заключении отметим, что проект благоустройства пространства у «Химика» пока не утвердили окончательно. Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева уточнила, что проект еще в работе, те эскизы, которые были опубликованы, это только первые варианты. А значит небольшой шанс, что понравившуюся архитекторам и омичам лаконичную и спокойную концепцию «Центра компетенций» с большим функциональным наполнением могут принять во внимание.