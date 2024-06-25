Для «уютной» жизни. Топ-5 самых дорогих продаваемых коттеджей на окраинах Омска

На участке все обустроено так, чтобы можно было жить и проводить время с комфортом. Для этого, например, есть закрытая каминная зона, на прилегающей к дому территории уложена брусчатка, имеется два вида отопления (электрическое и газовое). А в следующем году, по заверениям продавца, к коттеджному поселку «Сибирский квартал» должны «закатать асфальтированную дорогу».