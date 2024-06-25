Для «уютной» жизни. Топ-5 самых дорогих продаваемых коттеджей на окраинах Омска

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Самым дорогим в нашей подборке стал одноэтажный дом общей площадью 230 «квадратов», расположенный на улице Новоатаманская в коттеджном поселке «Сибирский квартал». Собственник оценил его в 70 млн рублей.
«Дом 2017 года постройки. Поселок удален от промышленныx предприятий, окружен березовой рощей. Дом имеет несколько входов», — говорится в объявлении.
Одна из главных «фишек» коттеджа 2017 года постройки — огромная просторная гостиная площадью 70 кв. м. Помимо нее, дом включает три спальные комнаты, кухню, гардеробную, бытовую комнату и два санузла, в одном из которых есть сауна. Новым собственникам обещают оставить кухонный гарнитур и гардеробная.
«Дом построен из качественных материалов, с использованием нестандартных архитектурных решений. Установлена система видеонаблюдения и система кондиционирования», — сообщает продавец.
На участке все обустроено так, чтобы можно было жить и проводить время с комфортом. Для этого, например, есть закрытая каминная зона, на прилегающей к дому территории уложена брусчатка, имеется два вида отопления (электрическое и газовое). А в следующем году, по заверениям продавца, к коттеджному поселку «Сибирский квартал» должны «закатать асфальтированную дорогу».
Следующий двухэтажный коттедж находится на улице 3-я Рассветная в поселке Черемушки. Дом площадью 505 «квадратов» построили в 2010 году. Стать его собственником можно, заплатив 40 млн рублей.
«Собственник у дома один c моментa постройки. Земля куплена (не аренда). Санузлов в доме 3 — два на 2-м этаже, один нa 1-м этажe. Подогрев полов во всем доме, зимой не холодно совсем», — так описывает плюсы недвижимости продавец.
С учетом кухни и кладовки в доме семь комнат. Среди них три больших спальни на 2-м этаже, одна маленькая спальня на 1-м этаже и гостиная. В подвале находится недостроенный бассейн. А в гостиной установлен камин. На какой-то изысканный ремонт не стоит рассчитывать: все в доме выглядит довольно просто и скромно.
И снова поселок Черемуховское в Ленинском округе. За 35 млн рублей выставили на продажу двухэтажный кирпичный коттедж общей площадью 356 кв. м. По словам продавца, в обслуживании он экономнее трехкомнатной квартиры. Находится дом на первой береговой линии, поэтому с балкона открывается прекрасный вид на Иртыш.
«В отличном состоянии с качественной отделкой импортными материалами, полностью готов к проживанию. На двух этажах расположены: светлая кухня с обеденной зоной, уютная гостиная с выходом на террасу, большой зал с лоджией, 4 спальные комнаты и кабинет, просторные гардеробные, 3 балкона, 3 санузла и сауна», — говорится в объявлении.
За 35 млн новый владелец получит также участок в 15 соток, огороженный забором из кирпича и профнастила.
«Красивая ухоженная территория с элементами ландшафтного дизайна, двор вымощен тротуарной плиткой, много хвойных деревьев. На участке расположен отдельно стоящий кирпичный дом с баней, комнатой отдыха и зоной барбекю», — сообщает продавец.
Рядом с домом можно обустроить пляж и собственный причал. Перспективы для комфортного проживания и отдыха перед новым собственником в общем открываются отличные. Да и коттедж идеально подходит для большой семьи.
Следующий вариант находится на 18-й Рабочей в Октябрьском округе. Частный сектор, поблизости есть школа, остановка общественного транспорта, рынок и театр «Галерка». Оценили трехэтажный коттедж площадью 301,4 кв. м в 25,3 млн рублей.
Фишка этого дома, если быть совсем точным участка, — оформление авторскими работами. Здесь есть большая беседка с панорамным остеклением, зона барбекю, японский сад, пруд с водопадом, «сказочный» уголок, многочисленные цветники.
«Вся территория украшена композициями из елок, пихт, кедра и различными можжевельниками. Все посадки красиво оформлены сланцем и валунами», — утверждает продавец.
Что касается самого дома, на первом этаже находится большая гардеробная, кухня-студия площадью 43 «квадрата», спальня, совмещенный санузел и зимний сад. Второй этаж занимают две спальни с гардеробными, гостевая, кабинет и санузел. В цоколе разместили бильярдную с зоной отдыха и подсобные помещения.
Следующий двухэтажный коттедж — самый дешевый из нашей подборки. Находится он на улице Вузовская в микрорайоне Привокзальный. Приобрести кирпичный коттедж площадью 376 «квадратов» можно за 25 млн рублей.
Новому владельцу обещают оставить всю мебель, в частности, три больших шкафа-купе, один из которых составляет целую комнату.
«Огромный и просторный дом для большой семьи. Три входа. Огромный балкон 76 кв. м. Разделен на две секции (холодный и теплый). Где теплая зона, там зимний сад, огромные цветы», — говорится в объявлении.
Первый этаж занимает сауна, бассейн, бильярд и четыре спальни. Поэтому этот дом можно использовать не только для собственного проживания, но и как бизнес.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в Горьковском районе выставили на продажу за 175 млн рублей базу отдыха «Альпийская деревня». В комплекс входит шесть корпусов с гостиничными номерами, ресторан, бильярдную, сауну с бассейном, бани, мангальные зоны и спортплощадки.