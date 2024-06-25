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Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Иллюстрация

Для «уютной» жизни. Топ-5 самых дорогих продаваемых коттеджей на окраинах Омска

25 июня 2024, 05:56
Фото: 1MI
Иллюстрация

В поселке на окраине Омска за 70 млн рублей продают коттедж с огромной гостиной

В Омске ежегодно вводят в эксплуатацию десятки многоквартирных домов, однако далеко не всем хочется жить с соседями через стенку. Для тех, кому ближе жизнь в частном доме, мы подготовили подборку роскошных коттеджей, расположенных вдали от центра. Цена самого дорогого из них достигает 70 млн рублей.

Простор, березовая роща и нестандартная «архитектура»

Самым дорогим в нашей подборке стал одноэтажный дом общей площадью 230 «квадратов», расположенный на улице Новоатаманская в коттеджном поселке «Сибирский квартал». Собственник оценил его в 70 млн рублей.

«Дом 2017 года постройки. Поселок удален от промышленныx предприятий, окружен березовой рощей. Дом имеет несколько входов», — говорится в объявлении.

Одна из главных «фишек» коттеджа 2017 года постройки — огромная просторная гостиная площадью 70 кв. м. Помимо нее, дом включает три спальные комнаты, кухню, гардеробную, бытовую комнату и два санузла, в одном из которых есть сауна. Новым собственникам обещают оставить кухонный гарнитур и гардеробная.

Гостиная площадью 70 «квадратов»Гостиная площадью 70 «квадратов»
Кухонный гарнитур NоltеКухонный гарнитур Nоltе
В спальне есть акцентная стенаВ спальне есть акцентная стена
В одной из комнат есть стеклянная перегородкаВ одной из комнат есть стеклянная перегородка
В коттедже два санузлаВ коттедже два санузла
Закрытая зона отдыха с каминомЗакрытая зона отдыха с камином
Участок чистый и в брусчаткеУчасток чистый и в брусчатке
Площадь участка составляет 12 сотокПлощадь участка составляет 12 соток
Гостиная площадью 70 «квадратов»
Фото: Скриншот «Авито»
«Дом построен из качественных материалов, с использованием нестандартных архитектурных решений. Установлена система видеонаблюдения и система кондиционирования», — сообщает продавец.

На участке все обустроено так, чтобы можно было жить и проводить время с комфортом. Для этого, например, есть закрытая каминная зона, на прилегающей к дому территории уложена брусчатка, имеется два вида отопления (электрическое и газовое). А в следующем году, по заверениям продавца, к коттеджному поселку «Сибирский квартал» должны «закатать асфальтированную дорогу».

Недостроенный бассейн и участок с огородом

Следующий двухэтажный коттедж находится на улице 3-я Рассветная в поселке Черемушки. Дом площадью 505 «квадратов» построили в 2010 году. Стать его собственником можно, заплатив 40 млн рублей.

«Собственник у дома один c моментa постройки. Земля куплена (не аренда). Санузлов в доме 3 — два на 2-м этаже, один нa 1-м этажe. Подогрев полов во всем доме, зимой не холодно совсем», — так описывает плюсы недвижимости продавец.

С учетом кухни и кладовки в доме семь комнат. Среди них три больших спальни на 2-м этаже, одна маленькая спальня на 1-м этаже и гостиная. В подвале находится недостроенный бассейн. А в гостиной установлен камин. На какой-то изысканный ремонт не стоит рассчитывать: все в доме выглядит довольно просто и скромно.

Площадь кирпичного дома 505 "квадратов"Площадь кирпичного дома 505 "квадратов"
Гараж на две машиныГараж на две машины
В гостиной установлен каминВ гостиной установлен камин
Одна из семи комнат - большая гостинаяОдна из семи комнат - большая гостиная
Свободное время можно проводить на огородеСвободное время можно проводить на огороде
Площадь кирпичного дома 505 "квадратов"
Фото: Скриншот «Авито»

Дом с «потенциальным» пляжем и причалом

И снова поселок Черемуховское в Ленинском округе. За 35 млн рублей выставили на продажу двухэтажный кирпичный коттедж общей площадью 356 кв. м. По словам продавца, в обслуживании он экономнее трехкомнатной квартиры. Находится дом на первой береговой линии, поэтому с балкона открывается прекрасный вид на Иртыш.

«В отличном состоянии с качественной отделкой импортными материалами, полностью готов к проживанию. На двух этажах расположены: светлая кухня с обеденной зоной, уютная гостиная с выходом на террасу, большой зал с лоджией, 4 спальные комнаты и кабинет, просторные гардеробные, 3 балкона, 3 санузла и сауна», — говорится в объявлении.
Площадь двухэтажного дома более 350 "квадратов"Площадь двухэтажного дома более 350 "квадратов"
Территория участка огорожена заборомТерритория участка огорожена забором
В доме есть рабочий кабинетВ доме есть рабочий кабинет
Спальни в доме просторные и светлыеСпальни в доме просторные и светлые
Кухня совмещена с зоной отдыхаКухня совмещена с зоной отдыха
В ванной комнате есть и душ, и ваннаВ ванной комнате есть и душ, и ванна
В одном из санузлов висит картина с Эйфелевой башнейВ одном из санузлов висит картина с Эйфелевой башней
Из плюсов также собственная саунаИз плюсов также собственная сауна
Площадь двухэтажного дома более 350 "квадратов"
Фото: Скриншот «Авито»

За 35 млн новый владелец получит также участок в 15 соток, огороженный забором из кирпича и профнастила.

«Красивая ухоженная территория с элементами ландшафтного дизайна, двор вымощен тротуарной плиткой, много хвойных деревьев. На участке расположен отдельно стоящий кирпичный дом с баней, комнатой отдыха и зоной барбекю», — сообщает продавец.

Рядом с домом можно обустроить пляж и собственный причал. Перспективы для комфортного проживания и отдыха перед новым собственником в общем открываются отличные. Да и коттедж идеально подходит для большой семьи.

Сказочный угол, японский сад и сплошная зелень

Следующий вариант находится на 18-й Рабочей в Октябрьском округе. Частный сектор, поблизости есть школа, остановка общественного транспорта, рынок и театр «Галерка». Оценили трехэтажный коттедж площадью 301,4 кв. м в 25,3 млн рублей.

Фишка этого дома, если быть совсем точным участка, — оформление авторскими работами. Здесь есть большая беседка с панорамным остеклением, зона барбекю, японский сад, пруд с водопадом, «сказочный» уголок, многочисленные цветники.

«Вся территория украшена композициями из елок, пихт, кедра и различными можжевельниками. Все посадки красиво оформлены сланцем и валунами», — утверждает продавец.

Что касается самого дома, на первом этаже находится большая гардеробная, кухня-студия площадью 43 «квадрата», спальня, совмещенный санузел и зимний сад. Второй этаж занимают две спальни с гардеробными, гостевая, кабинет и санузел. В цоколе разместили бильярдную с зоной отдыха и подсобные помещения.

Коттедж построили в 2019 годуКоттедж построили в 2019 году
Входная зона - стекляннаяВходная зона - стеклянная
Площадь кухни составляет 43 "квадрата"Площадь кухни составляет 43 "квадрата"
В цоколе есть бильярд с зоной отдыхаВ цоколе есть бильярд с зоной отдыха
Уголок, оформленный в сказочном стилеУголок, оформленный в сказочном стиле
Водопад с лягушками-статуэткамиВодопад с лягушками-статуэтками
На территории участка много зелениНа территории участка много зелени
Японский садЯпонский сад
Коттедж построили в 2019 году
Фото: Скриншот "Авито"

Подходит для бизнеса

Следующий двухэтажный коттедж — самый дешевый из нашей подборки. Находится он на улице Вузовская в микрорайоне Привокзальный. Приобрести кирпичный коттедж площадью 376 «квадратов» можно за 25 млн рублей.

Новому владельцу обещают оставить всю мебель, в частности, три больших шкафа-купе, один из которых составляет целую комнату.

«Огромный и просторный дом для большой семьи. Три входа. Огромный балкон 76 кв. м. Разделен на две секции (холодный и теплый). Где теплая зона, там зимний сад, огромные цветы», — говорится в объявлении.

Первый этаж занимает сауна, бассейн, бильярд и четыре спальни. Поэтому этот дом можно использовать не только для собственного проживания, но и как бизнес.

Одна из спален в двухэтажном коттеджеОдна из спален в двухэтажном коттедже
Для дизайна кухни решили выбрать яркие "кричащие цвета"Для дизайна кухни решили выбрать яркие "кричащие цвета"
Куда же без бильярдаКуда же без бильярда
Для сауны в коттедже также нашлось местоДля сауны в коттедже также нашлось место
Одна из спален в двухэтажном коттедже
Фото: Скриншот "Авито"

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в Горьковском районе выставили на продажу за 175 млн рублей базу отдыха «Альпийская деревня». В комплекс входит шесть корпусов с гостиничными номерами, ресторан, бильярдную, сауну с бассейном, бани, мангальные зоны и спортплощадки.

Отдых и расслабление. В Омской области за 175 млн продают базу «Альпийская деревня»
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#Юлия Истомина#Общество#Недвижимость#Омск#Продажа#Новости#Коттеджный поселок#Элитное жилье#Коттедж
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