Выращивал для себя. Жителя Омской области осудили за хранение 5 кг наркотиков в сарае

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В региональной прокуратуре сообщили, что в Колосовском районном суде вынесли приговор 37-летнему местному жителю, который хранил в сарае почти 5 килограмм наркотиков.
Выяснилось, что весной прошлого года мужчина собрал во дворе своего дома верхушки наркосодержащих растений для личного пользования. Он хранил запрещенные вещества в сарае до тех пор, пока их не изъяли сотрудники полиции. Всего было изъято около 5 килограммов высушенного вещества.
В итоге обвиняемый полностью признал свою вину и был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и возложением определенных обязанностей. Также по решению суда должны уничтожить изъятые наркотики. Пока приговор в законную силу не вступил.
Напомним, ранее полицейские задержали двух иностранцев с партией наркотиков. Оказалось, что супруги купили большую партию наркотических веществ в Екатеринбурге и расфасовали ее на мелкие партии для продажи в Омске. Обвиняемые ездили по городу и прятали наркотики в тайники. При задержании у них было обнаружено 146 свертков.