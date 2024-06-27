Выращивал для себя. Жителя Омской области осудили за хранение 5 кг наркотиков в сарае

Выяснилось, что весной прошлого года мужчина собрал во дворе своего дома верхушки наркосодержащих растений для личного пользования. Он хранил запрещенные вещества в сарае до тех пор, пока их не изъяли сотрудники полиции. Всего было изъято около 5 килограммов высушенного вещества.