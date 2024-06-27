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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

иллюстрация

Выращивал для себя. Жителя Омской области осудили за хранение 5 кг наркотиков в сарае

27 июня 2024, 08:27
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Жителю Омской области дали «условку» за хранение 5 кг наркотиков в сарае

Весной 2023 года мужчина собрал во дворе верхушки наркосодержащих растений и хранил их в сарае для личного пользования. Всего было изъято 5 килограммов наркотиков.

В региональной прокуратуре сообщили, что в Колосовском районном суде вынесли приговор 37-летнему местному жителю, который хранил в сарае почти 5 килограмм наркотиков.

Выяснилось, что весной прошлого года мужчина собрал во дворе своего дома верхушки наркосодержащих растений для личного пользования. Он хранил запрещенные вещества в сарае до тех пор, пока их не изъяли сотрудники полиции. Всего было изъято около 5 килограммов высушенного вещества.

В итоге обвиняемый полностью признал свою вину и был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и возложением определенных обязанностей. Также по решению суда должны уничтожить изъятые наркотики. Пока приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее полицейские задержали двух иностранцев с партией наркотиков. Оказалось, что супруги купили большую партию наркотических веществ в Екатеринбурге и расфасовали ее на мелкие партии для продажи в Омске. Обвиняемые ездили по городу и прятали наркотики в тайники. При задержании у них было обнаружено 146 свертков.

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